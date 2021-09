En los últimos días, se dio a conocer la historia protagonizada por Forbes, un gato de Escocia que estuvo perdido durante más de 10 años. Afortunadamente, el pequeño felino pudo reunirse otra vez con su familia. El hecho viral es muy comentado en Facebook y otras redes sociales.

Los que tienen mininos en casa saben que estos animales son capaces de irse de la vivienda por su cuenta para dar paseos por el vecindario. Normalmente, estos saben cómo regresar a su hogar, por lo que cuando no vuelven, preocupan a sus dueños.

Precisamente, Lucy y Neil estuvieron angustiados cuando Forbes se perdió en marzo de 2011. “Lo teníamos desde que era un gatito y teníamos un vínculo tan especial. Era un personaje tan único y amigable que lo adoramos absolutamente”, contó el hombre en diálogo con SSPCA (Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals), según informó la propia organización benéfica en su página web oficial.

Tanto él como su esposa buscaron al animal durante bastante tiempo, pero no tuvieron éxito. “Nuestro amigo hizo carteles y fuimos de puerta en puerta en el área donde vivíamos en Rosemount. Le pedimos a la gente que revisara los garajes y los cobertizos, ya que pensamos que podría haber estado encerrado adentro. Después de ocho o nueve meses, tuvimos que darnos cuenta de que lo peor pudo haber sucedido”, agregó Neil.

Neil en compañía de Forbes, su gato que estuvo perdido durante más de 10 años. (Foto: SSPCA)

Tres años después de la desaparición de Forbes, la pareja tuvo que mudarse a Edimburgo. Lucy y Neil ya daban por hecho de que no volverían a ver al minino, pero afortunadamente, por cosas del destino, pudieron reunirse otra vez con él. Para ello, pasaron más de 10 años.

“Mi esposa me llamó cuando estaba en la autopista y me dijo que tenía que detenerme. Estaba completamente desprevenido para lo que me iban a decir y escuchar que habían encontrado a Forbes me dejó completamente asombrado”, manifestó Neil.

La SSPCA logró encontrar al pequeño felino. El oficial de rescate de animales, Greg Stevenson, tras hallarlo, descubrió que este tenía un microchip. Es así como se enteró su nombre y que tenía alrededor de 12 años. Cuando finalmente se comunicó con los dueños, se sorprendió porque no sabía que el minino había estado perdido más de 10 años.

“Lo encontraron bastante delgado y necesitaba atención veterinaria para pulgas y ácaros”, dijo el hombre, de acuerdo a la citada fuente. Neil, en tanto, indicó que desde que Forbes volvió a casa adoptó los hábitos que solía tener, aunque igual está pasando por un proceso de adaptación, ya que en la familia también están otros dos gatos y dos perros. “Nunca pensamos que lo volveríamos a ver. Es como si un capítulo cerrado acabara de abrirse. Es un sueño hecho realidad”, aseveró. La historia del pequeño felino ha emocionado a muchos usuarios de Facebook y otras redes sociales.

