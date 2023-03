María José Corpus es una mujer de México que hace poco se graduó en ingeniería y, por esa razón, está muy feliz. Lo llamativo de todo esto es que ella celebró lo que logró con mucho esfuerzo en el mercado donde trabajan sus padres.

“Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer”, escribió la protagonista de esta historia en una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, donde, además, adjuntó imágenes del momento que compartió con sus progenitores.

En esta imagen se aprecia a la protagonista de esta historia en compañía de su madre. (Foto: María José Corpus / Facebook)

Precisamente, de acuerdo a las fotos virales que subió en la red social, María José fue al puesto de carnicería de sus padres, ubicado en un mercado de Saltillo, usando un vestido negro, un birrete y una banda de graduación.

Ella también trabajó en la carnicería

“Gracias papá y mamá por confiar en mí, ser un ejemplo y darlo todo para que yo tuviera una buena educación”, recalcó. Más adelante, reveló a todos sus seguidores que también laboró en dicho puesto de sus padres y está orgullosa de ello.

En esta imagen se aprecia a la protagonista de esta historia en compañía de su padre. (Foto: María José Corpus / Facebook)

“Estoy agradecida, bendecida y me vanaglorio por la fortuna de trabajar también en nuestra carnicería, porque sin ella mi ingeniería no hubiera sido posible. Saludos del ingeniero y maestro carnicero”, precisó María José, quien ha sido felicitada por muchos usuarios de Facebook a raíz de su accionar.

