Bowie acudió a Reddit para contar cómo la familia de su novia comenzó a burlarse de la peor manera de su nombre acusando, entre otras cosas, que no sonaba a alguien “muy maduro ni masculino”, por lo que el hombre lanzó una contundente respuesta que terminó incomodando a sus acosadores, la misma que le valió felicitaciones de su audiencia cuando su relato se hizo viral.

La historia del hombre de los Estados Unidos, identificado en esta red social como u/Full_Pineapple990, se hizo viral cuando en el popular foro “Am I The Asshole” (”¿soy yo el idiota”) explicó que tiene un noviazgo de 6 años con Jessie a quien conoció en épocas de la universidad, pero la familia de ella suele molestarlo con bromas altamente pesadas que se enfocan, especialmente, en su nombre, incomodándolo en reiteradas ocasiones.

Pero, todo dio un giro inesperado cuando el hombre de 25 años acudió a una fiesta de la familia de la chica de 24: “mi nombre se convirtió en un gran tema de conversación. Así que los escucho hablar sobre lo tonto que es que un hombre adulto se llame Bowie y, seguramente, mi verdadero nombre es Beau/Bowen y Bowie solo un apodo y lo loco y divertido que es”, dice el muchacho.

La familia de su novia, Jessie, tiene como tema recurrente burlarse de su nombre. (Foto: Pexels)

Las bromas incómodas de sus suegros

“Luego, una de las tías de Jessie me pregunta si usaría un nombre diferente, más maduro y masculino en nuestro matrimonio y le dije que por supuesto que no, porque no sería mi nombre”, asegura que fue enfático, pero que esto no bastó para que otras tías y hasta los padres de su novia insisten en que, si no sentía extraño tener un nombre que sus padres eligieron como uno “lindo para un bebé, pero no para un hombre adulto”.

Pero, asegura que, en ese momento, decidió no callarse nada: “fue entonces cuando dije tendrían que ir a la tumba y preguntarles a mis padres, ya que no podía hablar por su proceso de pensamiento y cómo podría no ser fácil obtener una respuesta, ya que están debajo del suelo por 25 y 12.5 años, respectivamente, pero estoy seguro de que a mis difuntos padres les encantaría escuchar sus críticas sobre mi nombre”.

Bowie insistió en que Jessie salió en defensa de su gran amor, pero tanto sus tías como sus padres creen que el muchacho fue “grosero”, pues los hizo sentir incómodos con un impensable respuesta, pero él considera que no tiene nada de qué disculparse, pues ellos usaron la memoria de sus progenitores para hacerle bromas, sobre todo, sabiendo que su papá perdió la vida cuando tan solo tenía 5 meses de vida y su madre partió de este mundo a los 12 años, por lo que pasó el resto de la adolescencia en un hogar de acogida.

Su padre murió cuando tenía 5 meses y su madre a los 12 años, tras lo cual vivió en hogares de acogida. (Foto: Pexels)

“No es necesario que te disculpes”

Una vez hecha la publicación, Bowie recibió el apoyo masivo de la comunidad, obteniendo más de 7 mil 100 votos a favor, con miles de comentarios que los respaldan con su intrépida respuesta:

“Tomaste una situación extremadamente molesta e insensible provocada por la familia de tus futuros suegros y les serviste a cada uno una cucharada de su propia medicina. Aplaudo tus esfuerzos. No es necesario que te disculpes”, “los suegros están molestos porque no obtuvieron la reacción que esperaban de su intimidación”, “la audacia de sugerir que alguien debería cambiar su nombre de pila. Jessie suena como una joya y estoy contento de que te haya defendido. Su familia apesta”.