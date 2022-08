Charlie Rousseau tiene 25 años y es oriunda de Quebec, una ciudad de Canadá. Su nombre circula en varias redes sociales a raíz de que se dio a conocer su conmovedora historia. Ella nació con un brazo y la mitad de sus piernas. El estilo de vida que adoptó, pese a las dificultades que tiene, ha sido aplaudido por muchos usuarios.

“Nunca me di cuenta de que tenía una discapacidad hasta los 16. Mis padres me enviaron a una escuela normal y tenía amigos normales. Tenía un gran carácter, así que encajé bien”, contó la mujer en diálogo con Femail, de acuerdo a Daily Mail.

Ella también indicó que aceptó su discapacidad y que era diferente al resto cuando le interesó tener citas y enamorarse. “Cuando los chicos intentaban besarme, tenían que agacharse, realmente solía pensar: ‘¿Alguna vez tendré novio?’”, recalcó, siempre según la citada fuente.

¿Por qué nació con un brazo y la mitad de sus piernas?

Siendo una adolescente, Charlie supo por qué tenía solo un brazo y la mitad de sus piernas. Su madre le contó que había intentado abortarla y que todo salió mal. “Mis padres creían que hacer un gran escándalo arruinaría mi vida porque la historia estaría en todas partes mientras crecía”, manifestó.

“El médico supuestamente les dijo a mis padres que se quedaran con el bebé a pesar de que el proceso de aborto no había terminado. Podrían haber ido más allá, podrían haber llevado al hospital a los tribunales, pero vivíamos en un pueblo pequeño y mis padres no querían hacer un gran problema”, aseveró.

¿A qué edad consiguió su primer empleo?

Charlie fortaleció su confianza cuando llegó a la universidad. Consiguió su primer empleo cuando tenía 19 años. Se desempeñó como locutora de radio junior. “Nunca tuve un trabajo cuando era adolescente porque nadie me lo daría”, explicó.

“Todos mis amigos tenían trabajos de medio tiempo, pero yo no. Así que cuando conseguí este trabajo en una estación de radio me llené de alegría. Y me encanta. Creo que también ayudó a construir mi confianza”, agregó la mujer, que viajó a Gran Bretaña en septiembre de 2019 para enseñar francés en unas escuelas.

Desde ese entonces, Charlie se animó a viajar por el mundo. Ya conoce México, Ibiza, Portugal y Australia. “La gente es muy amigable en todas partes”, dijo. “Si le pregunto a la gente, se apresuran a ayudar. Solo vive tu vida. No pierdas el tiempo”, señaló después. Debido a la pandemia de covid-19, ella se vio obligada a volver a Canadá. Estuvo con su familia hasta enero de este año, mes en el que pudo regresar a Gran Bretaña.

A la mujer nunca le interesó la cirugía. Tiene prótesis de piernas, pero en ocasiones prefiere usar solo sus propias piernas. Ella, por ahora, quiere seguir con su sueño de trabajar y poder conocer el mundo. “Nadie sabe cuánto tiempo tiene aquí. No pierdas ese tiempo. Haz amigos, sal, ve a ese restaurante, toma ese vuelo. ¡Di sí!”, agregó Charlie, que es muy popular en TikTok y en Instagram. En ambas redes sociales está con el usuario @charlierousseau22.

