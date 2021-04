Foto viral | En Facebook podemos encontrar no solo estupendas fotografías, sino también historias capaces que asombrarnos o hacernos reír. Entre las segundas destaca la que compartió la Sociedad Protectora de Animales de Polonia recientemente.

En esta se da cuenta de un hecho que motivó la participación de varios de sus trabajadores. A continuación te explicamos todo.

CONFUSIÓN

Hace unos días, una vecina de Cracovia notó que en uno de los árboles del barrio había algo llamativo. Se trataba de una suerte de masa de color marrón claro, que a primera vista se asemejaba a los capullos que forman ciertos insectos.

Si bien se asombró al inicio, rápidamente ese sentimiento se difuminó al imaginar que el animal pronto ya no estaría ahí. No obstante, ello no sucedió y esa ‘cosa’ siguió inmóvil e imperturbable.

Fue así que decidió dar alerta a la Sociedad Protectora de Animales. Los trabajadores le indicaron, basándose en la descripción que les dio, que sería una iguana muerta cuya piel ya se encontraba seca debido al clima.

Esta es la publicación hecha por la Sociedad Protectora de Animales de Polonia. (Foto: KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami | Facebook)

Con el pasar de los días, un equipo de la entidad se acercó a la zona para retirar el cadáver de aquello ser sin identificar. Cuando llegaron y subieron al árbol notaron que se trataba de un croissant gigante.

¿Cómo llegó tal bocadillo allí? Eso no se sabe. “Sospecho que algún bromista le quiso hacer pasar un susto a la señora”, comentó un usuario de Facebook.

TE PUEDE INTERESAR