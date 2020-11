Dicen que la necesidad es la madre de la invención. Un astuto niño de cuatro años sació su apetito haciendo una costosa orden de McDonald’s desde el teléfono de su madre aprovechando una distracción de ella. Raissa Andrade, 32, compartió en su cuenta de Instagram relató con una foto la historia del pequeño Tom que lucía orgullosamente sentado en la mesa con las 10 bolsas de comida rápida que llegaron a su casa en la ciudad de Recife, Brasil.

El banquete incluía seis cajitas felices, 10 malteadas, dos sundaes de fresa, 12 raciones de Nuggets, ocho botellas de agua, dos McFlurries, una porción grande de papas fritas con tocino y queso cheddar, dos pies de manzana y un juego de uva. Adicionalmente, pidió ocho juguetes de cajitas felices extra. En total, la cuenta ascendió a 400 reales (aproximadamente unos 75 dólares estadounidenses) y lo curioso es que “esta no es la primera vez que pasaba”.

En su publicación de Instagram, Andrade contó que el niño no parecía contento con su pedido ya que no obtuvo el juguete que quería. “Incluso después de todo esto, me dijo ‘mamá, no me tocó el minion amarillo. Me reí, lloré un poco y me senté a comer y a beber una malteada”, agregó, adjuntando unas fotos del pequeño que posaba con los pulgares levantados sin saber lo que había costado sus repentinos antojos.

En declaraciones al medio brasileño Globo, la madre de familia contó que Tom la observó cuando hacía pedidos de delivery a restaurantes durante la pandemia y decidió copiarla. El día del divertido incidente que causó revuelo en Instagram ella contó que acababa de volver a casa de una cita con el doctor y, cuando estaba tomando una ducha, el niño tomó su smartphone y usando los comandos de voz logró realizar su pedido.

Incluso, el pequeño confirmó la dirección de envío de comida y como era demasiada para ambos, la compartieron con sus familiares y vecinos. Este es un claro ejemplo de lo que es un nativo digital, término acuñado por Mark Prensky que alude a los nacidos a partir de la década de 1990, cuando “las nuevas tecnologías ya tenían una fuerte presencia en la sociedad, lo que provoca que tengan unas habilidades y una intuición mayores para el uso de dispositivos y herramientas digitales”.

