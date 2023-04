Una mujer de 27 años ha causado polémica en redes sociales luego contar que ha hecho de su hogar un “espacio seguro libre de religión”, al punto que cuando su madre católica la visita la obliga a quitarse el crucifijo que porta consigo en cada uno de sus encuentros. Su historia ha dividido a la audiencia entre quienes la apoyan, en tanto otros no dudaron en criticarla durísimamente.

Nuestra protagonista, cuyo nombre no ha sido revelado, acudió a Reddit a contar que tiene una novia de 32 años con la cual vive tras 3 años de relación, un lugar especial pues afirma es la primera vez que ambas no lo comparten con nadie más.

Seguidamente, reveló que durante buena parte de su vida tuvo problemas con su madre, pero también con su padre ya fallecido, sobre todo porque ambos son, en sus palabras, “rabiosamente católicos”, siendo ella criada bajo dicha religión, con todo lo que ello implica: asistir a la iglesia los domingos, rezar antes de cada comida, por ciertas algunos ejemplos.

La mujer llamó "hipócritas" a su hija y su pareja cuando le impusieron las reglas de su hogar. (Foto: Unsplash)

Se independiza de sus padres y de la religión

Recuerda que uno de los roces más fuertes que tuvo con su madre fue cuando se negó a hacer la Confirmación, pero también su desprecio a su condición de bisexual, hecho que le resulta raro al verla llevarse muy bien con personas de la comunidad LGTB: “me arrastró a la iglesia con la esperanza de que lo superara”.

Por ello, cuando cumplió 18 años se mudó para vivir por su cuenta, y desde entonces mantiene una relación respetuosa con su progenitora: “se ha suavizado un poco con la edad, pero todavía trata de invitarme a la iglesia todas las semanas... ella es respetuosa con mi novia, principalmente, porque la elegiría sobre mi madre si se trata de eso, y casi sucede”, escribió.

De hecho, aseguró que su novia tiene mayores traumas con la religión, pero que pese a esto “todavía cree en Dios, pero no en los cultos. Yo respeto eso... por eso, con todo nuestro trauma sobre la religión, decidimos convertir el lugar en un espacio sin religión”.

La mujer no dudó en calificar a sus padres como "rabiosamente católicos". (Foto: Unsplash)

Un hogar “libre de religión”

Por ello, teniendo en cuenta lo anterior, en su casa no se reza, no hay símbolos religiosos, no se hace apología a ningún dogma. Su madre detesta estas normas, entre otras cosas porque “la obligamos a quitarse o cubrir su collar con una cruz. Ella dice que estamos siendo hipócritas, a lo que le dije que tiene suerte de estar en mi vida”.

“Algunos de nuestros amigos nos dijeron que lo estamos llevando demasiado lejos... que estamos usando nuestro trauma como una salida para la venganza”, por lo que preguntó a la comunidad de Reddit si hacía bien en convertir su hogar en un “espacio libre de religión”.

“Tu casa, tus reglas, pero personalmente creo que decirle que se cubra el collar con la cruz es, probablemente, ir demasiado lejos”, “creo que en otros contextos podría ser demasiado, pero conozco personas con TEPT por trauma religioso y la casa debería ser un espacio seguro. Creo que está bien”, “es injusto y egoísta pedirle a alguien que oculte su religión”, fueron algunos de los comentarios.