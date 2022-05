Ted Sams es un hombre de San Gabriel (California, Estados Unidos) que ha impactado en varias redes sociales. Y es que se supo que a sus 78 años se graduó de la escuela secundaria. Su historia es de las más singulares que existen.

El motivo por el que no pudo graduarse cuando era adolescente

En diálogo con ABC7, el anciano contó que, cuando era adolescente, no pudo estar en la graduación de la escuela secundaria en 1962 porque se metió en problemas y fue suspendido del colegio cinco días antes del final del año escolar.

Él perdió la oportunidad de dar un examen final crucial, por lo que se vio en la obligación de recuperarlo durante el verano. “Cuando regresé con mi calificación, no me dieron mi diploma porque debía $ 4.80 por un libro, así que simplemente me alejé y dije ‘olvídalo’”, recordó el hombre.

Ted Sams sostuvo que durante años se quejó con sus hijos sobre cómo esa cantidad de dinero le impedía obtener su diploma. Recién en 2022, él fue invitado por la Escuela Secundaria San Gabriel para que participe en una graduación que fue realizada en el Rose Bowl, en Pasadena.

El momento que tanto esperaba

Es ahí donde finalmente el hombre de 78 años pudo recibir su diploma, mientras usaba una toga y un birrete. Lució muy contento, a pesar de haber caminado con estudiantes 60 años menores que él. Según la citada fuente, la institución educativa todavía tenía el documento original del señor. Estaba guardado bajo llave en un antiguo archivador.