El Cártel del Golfo, dedicado, principalmente, al narcotráfico, aún recuerda con temor nombres como ‘Marino Loko’. ‘Thor’ o ‘El señor del Martillo’. ¿Por qué? Porque estos seudónimos hacen alusión a Erik Morales Guevara, un ex infante de la Armada de México quien tenía por costumbre, una vez capturados sicarios o narcos, vestirlos como mujeres y cuya historia ha causado gran conmoción en las redes sociales.

‘Marino Loko’ se convirtió un nombre bastante temido entre el sicariato del estado mexicano de Tamaulipas, zona donde, principalmente, llevó a cabo sus acciones, saltando a la “fama” en 2015, cuando las redes sociales popularizaron una serie de fotografías y videos de miembros del mencionado cártel criminal, quienes no solo eran golpeados, también llevaban puestas prendas femeninas, así como los labios pintados.

No contento con esto, el exmilitar los obligaba a besarse entre ellos, que para estos delincuentes era una de los peores insultos.

Recientemente, Grupo Imagen accedió a una entrevista a este poco ortodoxo efectivo del orden dio, al que describieron como una persona de “piel morena, estatura de 1.70 metros y cuerpo atlético (…) siempre con la mirada alerta”.

En aquella ocasión, Erik tan solo dejó que se grabara su voz, debido a que el Cártel del Golfo ha puesto precio a su cabeza: 5 millones de pesos mexicanos.

En dicha ocasión, cuando se le preguntó el por qué obligaba a los malhechores a vestirse como mujeres, explicó: “Yo no digo que son víctimas, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ellos tomaron esa decisión de ser malandros y entre los malandros tiene que haber alguien quien mande; entonces, ese señor debe de ser consecuentemente machista, mandón y cuando yo los agarraba, al vestirlos de mujer, humillarlos, hacer que se besaran con los demás, que bailaran, posaran como mujer. Es una forma de humillarlos y recordarles que nunca va a ser como ellos piensan que es”.

'Marino Loko' estuvo en las capturas más importantes de esta organización criminal. (Foto: Imagen Noticias)

La fama de ‘Thor’ se popularizó a tal punto en redes sociales que no pocos le han compuesto y dedicado canciones, sobre todo en 2015 cuando participó en el arresto de Julián Manuel Loisa Salinas, conocido como ‘Comandante Toro’, jefe de plaza el Cártel del Golfo quien, antes de ser capturado, era considerado uno de los narcos más violentos de México.

Pero. ¿Cómo surgen apodos como ‘Thor’ o ‘El señor del martillo’? Cuando tuvo lugar un operativo en Reynosa, Tamaulipas, de la mano con la unidad antisecuestros con el objetivo de capturar a los cabecillas de la mencionada agrupación criminal, quienes tenían en su poder a exintegrante de la Marina de los Estados Unidos.

“El pago que pedían los malandros era de un millón 500 mil pesos. La familia sólo pudo pagar 800 mil, eso los llevó a matar al señor y a tomar el rancho como una casa de seguridad de las que tenían en esos días en Reynosa”, detalló.

Se ganó el apodo de 'El señor del martillo' debido a un chancador de carne que utilizó contra los narcos. (Foto: Imagen Noticias)

Pero, tras culminar el operativo, mientras supervisaba la casa se encontró con un martillo chancador de carne.

“Iba caminando y, sin querer, pisé ese machacador de carne. Le pregunto a la señora qué es, me dice lo que es y le pedí que me lo regale. Se quedó mirándome, pero me dijo que ‘sí’, pero me preguntó ‘¿Para qué lo quieres?’, le dije ‘para golpear a los malandros’. Cuando dije eso, se me vino rápido, me cogió las manos y llorando me dijo ‘dales en su madre’. Eso me llegó y le dije ‘se lo juro, les voy a dar en su madre’”.

Seguidamente, confesó cuándo fue la primera vez que utilizó dicha herramienta: “Fue en un operativo para detener a unos malandros del Golfo. Ya estaban detenidos algunos, uno quiso escapar y le aventé el martillo. Le pegué en la cabeza (…) se desmayó del ‘chingadazo’”.

El Cártel del Golfo ha puesto valor a la cabeza del marino: 5 millones de pesos. (Foto: Imagen Noticias)

‘Marino Loko’ revela que, en dicho momento, tres sicarios del Cártel del Golfo, tras ser golpeados, confesaron la ubicación de la casa de Silvestre Haro Rodríguez, ‘El Chive’, líder de Tampico, lugar al que fueron y, entre otras cosas, se llevaron las cenizas del padre del delincuente, método que se empleó en el domicilio de ‘El Mimido’, un jefe de plaza.

“Cuando me veían, ya no es necesario preguntarles nada, ni de utilizar métodos para que me digan la verdad, simplemente, decían ‘yo le voy a decir todo, señor’ y los malandros, los más pesados, los que eran jefe de plaza o los jefes regionales, para esos era el odio, porque por más que me mandaban mensajes, dinero, regalos, mujeres, todo a lo que un hombre podría ser débil, no. Pues, lo mandaba (de vuelta) al mensajero con una marca diciendo que mujeres, dinero, alcohol o droga, eso no me satisface. Los quiero a ellos”, reveló.

De hecho, la presencia de ‘Marino Loko’ conllevó al debilitamiento de una parte del Cártel del Golfo. Sin embargo, hoy en día, el efectivo pidió su baja voluntaria de la Armada mexicana, pero los 5 millones de pesos por su cabeza sigue vigente.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La familia Belhasa posee una lujosa granja privada llamada ‘Fame Park’ que a menudo da la bienvenida a celebridades que visitan Dubai. Pero lo más llamativo de este lugar es el reto que ofrece a sus visitantes, ya que pone a prueba toda la fuerza de un ligre con la del ser humano.