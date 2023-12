Una persona jamás conocerá en qué fecha dejará de existir en el mundo, pues está expuesto a diversos riesgos inesperados; sin embargo, algunos han tenido la fortuna de tener una oportunidad más en la vida gracias a “héroes” que arriesgaron su integridad física para salvarlos. Hoy en Mag te contaré la historia de un hombre procedente de Boston (Estados Unidos) que nuevamente se reunió con un bombero que lo rescató de un incendio cuando era solo un menor de edad.

De acuerdo a la información recopilada por The Boston Globe, este emotivo caso lo protagonizan Umar Fox, su hermana Lisa y Joseph Gilmore, un bombero que se encuentra en retiro. Sucede que, en 1978, ambos hermanos estuvieron atrapados entre las llamas en su entonces hogar situado en Dorchester (Massachusetts) y todo parecía que no tendrían la posibilidad de disfrutar sus vidas hasta que apareció el hombre de rojo para salvarlos.

Tuvieron que pasar 45 años de aquel momento para que Umar localizará al exbombero por medio de las redes sociales y pudieran reencontrarse. Es así que nuevamente se juntaron y se brindaron un fuerte abrazo, demostrando que está totalmente agradecido con Joseph.

“Este tipo nos salvó la vida, pues no estaríamos aquí. Tengo hijos maravillosos. Mi hermana tiene hijos fantásticos que están haciendo grandes cosas ahora mismo”, fueron las palabras del hombre ante el medio citado.

HISTORIA VIRAL | En esta imagen, se aprecia el reencuentro entre Umar y Fox. (Foto: DAVID L. RYAN/GLOBE STAFF)

La madre de Umar también aprovechó para agradecerle

Pese a que Lisa no asistió a esta reunión, sí estuvo presente su madre Silvia y no dudó en brindarle unas palabras de agradecimiento, pues siente que, en aquel entonces, el bombero arriesgó su vida para mantener sanos y salvos a sus pequeños hijos. “Dios mío, salvaste a mis hijos. He estado esperando 45 años para darte las gracias”, indicó con lágrimas en los ojos.

¿Qué hacer durante un incendio?

Llamar rápidamente al número de emergencia local

Evacúa a un área segura

En caso de quedar atrapado, trata de encontrar un lugar seguro

Si estás en tus posibilidades, intenta apagar las llamas con agua