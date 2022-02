Este domingo 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato y en las redes sociales se viralizó la conmovedora historia viral de Moet, una “gata ciega” que ahora es una auténtica estrella en plataformas digitales como TikTok e Instagram. Afortunadamente, la vida de la felina dio un giro al ser rescatada y adoptada por su nueva familia.

Emily Shotter, nacida en Notthingham (Inglaterra), trabajaba para varios organizaciones sin fines de lucro cuando se cruzó con Moet, una gata de raza persa, en 2015. Al principio, ella solo quiso ayudar, pero no pudo evitar encariñarse y acabó adoptándola.

De se rescatada de la calle a convertirse en estrella de las redes

Luego de que el dueño de una tienda de mascotas la dejara a su suerte dentro de una jaula sucia, Moet vivió un tiempo en la calle hasta que apareció su ‘ángel guardián’ llamada Emily, quien decidió llevarla a una asociación benéfica.

En ese sentido, los encargados del lugar la acogieron. Sin embargo, los veterinarios del establecimiento decidieron operarla, porque su estado de salud correría peligro. Por ello, los especialistas sometieron a la gata a una operación para quitarle los ojos y salvarle la vida.

Después de la intervención, Emily no se despegó de su ‘nueva amiga’ y le brindó un nuevo hogar. Pero eso no fue todo, pues ella hizo pública la emotiva de historia de Moet y le creó una cuenta llamada “Moet the Blind Cat” (@moetblindcat) para compartir su día a día.

Asimismo, Emily también abrió una tienda digital, cuyas donaciones están totalmente dirigidas al rescate y cuidados de otros animales, según informó la cuidadora de Moet. Hasta el momento, la gatita cuenta con más de 60 mil seguidores en Internet.

¿Por qué hay 3 días del Gato?

Marca detalla que el “20 de febrero por el fallecimiento de Socks, gato de la hija de Bill Clinton, el 8 de agosto porque así lo festeja el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), y el 29 de octubre debido a Collen Paige, una experta en el estilo de vida de las mascotas que decidió que ese era el día en Estados Unidos para generar reflexión sobre los gatos callejeros”.