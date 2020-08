Historias | Batman, qué duda cabe, es uno de los personajes de cómic más populares, teniendo millones de seguidores alrededor del mundo. No obstante, pocos de ellos son como Ricardo May, un ingeniero civil que tomó la imagen del héroe de Gotham para realizar acciones altruistas.

Esto lo hace en Yucatán, estado de México que es famoso en el mundo por sus paradisiacas playas y gente amable. Apodado como “Batman Yucateco”, el hombre lleva juguetes a los niños pobres de la zona y visita asilos de ancianos.

“Esto inició hace 4 años exactamente, cuando era mi cumpleaños. Hice el traje porque era una fiesta temática, vinieron muchos familiares. Una persona de ahí me vio y me pidió que visitara un niño que estaba enfermo. Tiempo después realicé una segunda visita y me preguntó si yo iba a continuar con estas visitas a niños, y le dije que sí; y al mes este niño fallece y yo pues me quedé con ese compromiso y sentí que era algo que debía de seguir haciendo”, contó Ricardo a Excelsior .

Ricardo May es alabado en las redes sociales por sus buenas acciones. (Foto: UnoTV | YouTube)

BATMAN DURANTE LA PANDEMIA

Lo más inspirador es que May ha continuado con su labor social a pesar de la crítica situación actual. “Hemos repartido despensa, ropa, zapatos y juguetes en determinados puntos, porque no podemos cubrir todo, algunos compañeros me ayudan, otros me donan”, señala.

Ricardo sostiene que cada vez que se coloca el traje de Batman siente “responsabilidad de llevarle alegría” a los más necesitados. Aquí dejamos un reportaje hecho por UnoTV.

