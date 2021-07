Stephen Vysocky, de 34 años, de California en Estados Unidos, había luchado con su peso durante gran parte de su vida. En su peor momento, llegó a pesar casi 230 kilos, por lo que sus esperanzas para bajar de peso eran escasas. Hoy es un ejemplo para todos por haber bajado 100 kilos.

En el tiempo que probó diferentes dietas y programas, Vysocky dijo que se rindió cuando no vio resultados lo suficientemente rápido. En 2018, las cosas fueron diferentes. En ese momento, Vysocky acababa de pasar por una ruptura y se estaba aislando en su habitación, pero su amigo lo enfrentó.

“Me dijo, ‘Oye, quiero verte hacerlo mejor’”, dijo Vysocky a Fox News. “Siempre teníamos estas discusiones, como cómo me gustaría hacer las cosas, pero siempre pensaba, ‘Oh, mi peso me retiene’. No podía hacer nada y él decía, ‘El único la persona que puede hacer ese cambio eres tú‘”.

Cuando inició su viaje, pesaba más de 100 kilos de lo que pesa hoy en día (Foto: Twitter)

Finalmente, Vysocky comenzó a disfrutar del gimnasio y decidió comprometerse a ir solo. “Me di un año y dije que tenía que esforzarme mucho y ver si podía hacerlo. Y ahí es donde comencé”, dijo. Durante ese primer año, Vysocky dijo que no comprobó su peso en absoluto.

“Si no veía ningún progreso, tenía miedo de dejarlo”, explicó. “Así que pensé, ‘No, no voy a subirme a la báscula. Esperaré como un año entero y veré dónde estoy’”. En lugar de dejar que la balanza lo desmoralice, Vysocky se inspiró en sus ídolos como Dwayne “The Rock” Johnson y su deseo de volver a hacer las cosas que ama, dijo.

No solo tuvo una mejora física, sino que se sintió con más confianza para salir, hacer más amigos y mucho más (Foto: Twitter)

“Era una mezcla de querer estar más saludable, querer seguir yendo a parques temáticos, querer ver qué podía hacer en un año y ver si podía perder peso en el año”, agregó Vysocky. Además de ir al gimnasio, el hombre también comenzó a cambiar sus hábitos alimenticios.

Aproximadamente seis meses después de su viaje de pérdida de peso, Vysocky dejó de beber refrescos y bebió agua en su lugar. También dejó de comer comida rápida y sus compañeros de cuarto le enseñaron a preparar comidas más saludables en casa. Incluso cuando salía, Vysocky comenzó a tomar decisiones más saludables.

Después de un año, Vysocky finalmente volvió a controlar su peso y se dio cuenta de que había perdido 45 kilos. Decidió continuar durante un segundo año, y luego un tercer año, para ver qué más podía hacer.

Aunque ha bajado mucho de peso, aún tiene que someterse a un par de cirugías para eliminar su exceso de piel (Foto: Twitter)

En lugar de trabajar con un entrenador personal o seguir una dieta o un programa, Vysocky dijo que acaba de aprender sobre la pérdida de peso a través de videos de YouTube. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia en 2020, decidió hacer la dieta ceto, una dieta baja en carbohidratos, que dijo que ayudó mucho.

Hoy, Vysocky pesa alrededor de 120 kilos, 108 kilos menos que su peso más pesado. Además de sentirse más saludable y capaz de hacer las cosas que ama, como viajar e ir a parques temáticos, Vysocky dijo que también notó diferencias internas.

“Tengo más confianza”, dijo. “Me doy cuenta de que caminaré un poco más recto y... de hecho puedo hablar con la gente. Cuando estaba en mi mejor momento, tenía tanto miedo de hablar con alguien que simplemente era como no, no hablaba con nadie. Pero ahora puedo salir, voy y hablo con la gente y trato de hacer nuevos amigos. Mi nivel de confianza ha aumentado al cien por cien“.

Stephen Vysocky decidió mantenerse enfocado en sus pequeños logros y no desanimarse nunca más (Foto: Twitter)

Vysocky se volvió viral recientemente en Twitter después de publicar dos fotos de sí mismo: una de hace tres años antes de su viaje de pérdida de peso y la otra con su peso actual. Aparte de los más de medio millón de reacciones, también inspiró a otros a publicar sus propios viajes y éxitos de pérdida de peso.

Vysocky dijo que si pudiera regresar hace tres años, se diría a sí mismo: “Solo mira los pequeños pasos que das día a día para llegar allí”, en lugar de ver su viaje de pérdida de peso como una gran montaña para escalar. “Todo es posible si te concentras en ello”, dijo Vysocky.

