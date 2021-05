Un hombre chileno utilizó sus redes sociales hace ocho años para recomendar a las personas que invirtieran un dólar en bitcoin. En ese momento, sus palabras convencieron a pocos; sin embargo, podríamos decir que más de uno debe estar arrepintiéndose dado que, en la actualidad, Jeremie Davinci vive como si fuera un rey: rodeado de fiestas, autos deportivos, aviones privados y yates.

“Mira, por el precio de un boleto de lotería puedes tener Bitcoin (BTC) durante 10 años y convertirte en millonario. Es hora de que dejes de vivir con miedo. Si va a cero pierdes $1, ¡a quién le importa!”, escribió Jeremie en el video que publicó en YouTube en 2013. “Pero si estoy en lo correcto, quiero que todos ustedes me agradezcan, no me hará feliz si regresan a mi en 10 años diciendo ‘amigo, desearía haberte escuchado en 2011 o 2013″.

“Para que lo sepan, bitcoin es una criptomoneda digital y una moneda del sistema monetario mundial que permite a las personas enviar o recibir dinero a través de Internet, sin un tercero”, explicó.

Como si fuera un profeta, las predicciones del hombre se cumplieron. El valor de la moneda aumentó de manera exponencial con los años y, ahora, Davinci goza de un estilo de vida lleno de lujos, en el que se le suele ver abordando aviones privados, sentado detrás del timón de autos deportivos de lujo y paseando en yate por playas paradisíacas.

Jeremie no ha sido ajeno al desplome de las criptomonedas de la semana pasada. Mediante su cuenta de Twitter, aseguró que la situación volverá a la normalidad en poco tiempo. “No es nada de lo que preocuparse”, escribió.

¿Qué es bitcoin y cómo funciona?

Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda mediante transacciones. Es descentralizada, es decir, no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos, señala el portal Dinero.

Los bitcoins se pueden utilizar para comprar de forma anónima. Además, los pagos internacionales son fáciles y baratos por el hecho de que no están vinculados a ningún país ni están sujetos a regulación.

En los últimos años, han seguido apareciendo en el mercado varias criptomonedas, pero bitcoin se ha colocado como la favorita entre los usuarios y la que más valor ha adquirido.

