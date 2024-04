El calzado que utilices para volar en un avión puede revelar información relacionada a tu personalidad o preferencias, de acuerdo con una azafata de Estados Unidos. La joven que trabaja en una conocida aerolínea del país norteamericana reveló detalles sobre esa curiosa habilidad en un video que se volvió viral en TikTok. Así como la trabajadora, una azafata revela el único hábito de los pasajeros que la pone nerviosa.

Cheryl Killough, una azafata de Spirit Airlines, aerolínea que opera vuelos regulares a través de Estados Unidos, se volvió viral en los últimos días al predecir la personalidad de pasajeros, de acuerdo con el tipo de calzado que utilizan.

La joven desarrolló esta habilidad durante los cinco años que viene trabajando de azafata y nombró diferentes modelos de calzado. El video captó pronto la atención de los usuarios y superó el millón de visualizaciones.

Las predicciones de azafata de avión, según el tipo de calzado

“Esto es lo que supongo sobre ti basándote en los zapatos que llevas en el avión, provenientes de una azafata de cinco años”, dijo Cheryl Killough en el clip viral.

De acuerdo con la teoría de la azafata, aquellos que utilizan zapatillas New Balance blancas “probablemente no ha volado en ocho años, pero será el hombre más dulce que he conocido en mi vida”.

Si eres un pasajero que utiliza zapatos sin cordones puede que antes de viajar hayas tomado algunos vasos de cerveza, según Killough. “Sé exactamente por quién votaste y hay una gran posibilidad de que ya hayas bebido dos o tres cervezas en el aeropuerto”, dijo.

En el caso te hayas decidido por los populares Crocs, existe una alta posibilidad de que no te hayas duchado antes de subir al avión. “No te duchaste antes de este vuelo y tus pantalones deportivos probablemente tengan una mancha”, refirió.

