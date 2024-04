Los nombres neutros o unisex son usados cada vez más por los padres. A menudo, los adultos toman esa decisión para rendir homenaje a algún artista o personaje que marcó época, pero ese no fue el caso de una mujer en Estados Unidos. Según reveló una de sus hijas de nombre Taylor, le puso a ella y a su hermana Kevyn “nombres de niño” por una razón que involucra su futuro profesional.

Denis, Jessie, Cris y Francis son solo algunos nombres neutros que son muy empleados por padres para registrar a sus hijos, ya sean mujeres o varones. Precisamente, una tiktoker que se hace llamar The Bad Broadcast se burló esta semana de la tendencia de usar “nombres de niño para niñas”.

“La gente se siente así y ya ni siquiera registran con nombres de niño. Nombre de niña: Scotty. Nombre de niña: Billy. Según nombre de niña: James. Solo cuando le pongas a tu bebé el nombre Gary, creeré que te gustan los nombres de niño para niñas”, dijo en un video que se volvió viral.

¿Por qué una madre puso a sus hijas nombres de niño?

Taylor, una usuaria estadounidense de TikTok, no quiso desaprovechar esa oportunidad para contar su propia experiencia. Tanto ella como su hermana Kevin recibieron nombres de niño de su madre para tener mejores oportunidades en el mundo laboral.

“Ella (mi madre) quería que tuviéramos nombres de niño para mi hermana y para mí porque quería que nos tomaran en serio en el entorno profesional, para que los hombres pensaran que éramos hombres, y los correos electrónicos, y cosas así que suceden”, explicó la joven Taylor.

Aunque admite que el nombre Taylor es ciertamente común y no la confunden, su madre Kevyn (se escribe así su nombre) sí ha tenido más de un problema. “La mejor parte fue que cuando era niño, cuando conocía a un niño llamado Kevyn, le decía: ‘Ja, ja, tienes nombre de niña’”, recordó.

“No podía imaginarme a mi hermana con otro nombre. Así que simplemente ponle a tu bebé el nombre que quieras”, sentenció.

El video se viralizó y superó los dos millones y medio de visualizaciones. En la sección de comentarios los usuarios tuvieron opiniones divididas sobre los nombres unisex. “Pero Evan podría ser mucho más neutral en cuanto al género que Kevyn”, “Creo que no tendría contacto con mi madre si me llamara Kevyn”, “¡Mi nombre es Kevyn y, literalmente, nunca he oído hablar de otras chicas con el mismo nombre! Me encanta”, fueron algunas de las opiniones.

