La avanzada edad de las mascotas y las complicaciones con su salud llevan a muchas personas a tomar la decisión de sacrificarlos. En el caso de los refugios saturados, si los animales se enferman y no son adoptados, pueden correr el mismo destino. Hace un año, una mujer de Maryland optó por esa vía, pero recientemente descubrió que su perro está vivo y que ha sido puesto en adopción. En Mississippi, una mujer se dispuso a que estas situaciones no ocurran y, gracias a su arduo trabajo, ha salvado de la muerte a al menos mil 400 animales, entre gatos y canes. Conoce los detalles de su historia, que ha inspirado a los usuarios de las redes sociales.

Hace un año, Emily HirtleSaucier, una estadounidense que vive Saucier, Mississippi, se propuso salvar a todas las mascotas posibles, tanto perros como gatos, que están destinadas a ser sacrificadas. La tarea no ha sido nada sencilla, pues muchos de los refugios de animales están repletos y cada vez son menos las personas dispuestas a adoptar.

Al menos tres veces por semana, la joven de 24 años conduce desde su casa hasta el refugio de animales del condado de Rankin en Brandon y otros locales cercanos.

“Estos animales son lo primero en lo que pienso cuando te despiertas y en lo último que pienso antes de irme a dormir”, declaró en entrevista con Newsweek.

La lucha de Emily HirtleSaucier para poner fin a la matanza de mascotas en refugios

No solo los dueños de mascotas con enfermedades crónicas se inclinan por la eutanasia, sino muchos refugios de Estados Unidos. Debido a que estos establecimientos están saturados de animales, si estos se enfermen y no son adoptados, corren el riesgo de que sean sacrificados.

Emily HirtleSaucier es consciente de la penosa situación y unió fuerzas con Best Friends Animal Society, una organización líder en bienestar animal. Los animales que logra rescatar la joven son reubicados en locales donde tengan posibilidades de adoptarlos.

“Saber que los animales ahora tienen la oportunidad de envejecer con alguien, encanecer el hocico, amar y ser amados, y cambiar las vidas de sus guardianes para siempre es extremadamente poderoso y abrumadoramente humillante”, resaltó la defensora de animales. “Si puedo cambiar mi hoy por el mañana de ellos, tomaré esa decisión siempre”.

El objetivo es que la matanza de perros y gatos en albergues y refugios desaparezca para el año 2025, según Emily. En los días que no visita refugios locales, la joven toma fotografías a la mascota, publica biografías de ellos en la página de Facebook de Best Friends of Central Mississippi y trata de conectarlos con grupos de rescate.

