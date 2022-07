Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros y Ana Cuadros puede dar fe de ello. Fue diagnosticada con cáncer de linfoma no Hodgkin estando embarazada y esto complicó el desarrollo del bebé, quien tuvo que nacer con apenas 33 semanas. La mujer nunca se dejó vencer y hoy vuelve a sonreír tras ganarle la pelea y, sobre todo, ver a su hija crecer.

“Todo iba normal, pero sentí un nódulo en mi seno derecho”, reveló Ana, al principio de la historia, quien se realizó unos estudios para saber el origen del dolor y grande fue la sorpresa al saber que tenía cáncer estando embarazada.

Según el video que ella misma compartió en TikTok, la mujer mexicana contó que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin con 22 semanas de embarazo. Esto sin dudas complicó la formación del bebé y, por ende, tuvo que nacer antes de lo previsto: a las 33 semanas.

“Bebé nació con el corazón rato (conducto arterioso persistente)”, agregó. Ana contó que su princesa estuvo seis días intubada y tuvo 33 días de terapia intensiva. La mujer sabía que no podía esperar y por ello empezó las quimioterapias, con el apoyo de su esposo y familiares.

En otro extracto del video, la mujer indicó que los tumores empezaron a desaparecer conforme los tratamientos que venía recibiendo en las quimios. Ana, quien ya había perdido el cabello, nunca dejó de sonreír y se esforzaba cada día.

Cuando su princesa cumplió tres meses, Cuadros contó que la menor ya estaba completamente sana y no aquejaba a los problemas con el que nació. Tras una dura batalla, logró salir airosa y su alegría la compartió con la comunidad de TikTok.

Adiós, cáncer

Según se observa en el material compartido, la familia de Ana le organizó una fiesta por su última quimioterapia y porque nunca se dejó vencer por el cáncer. “Ahora estoy segura que veré a mi bebé crecer”, añadió.

Como era de esperarse, el video conmovió a miles de personas, quienes llenaron de elogios a la mujer en su lucha contra el linfoma no Hodgkin. “Eres tan maravillosa Ana y lo que no sabes es que yo pasaba por una situación médica crítica, y veía tus estados y videos y me diste tanta fuerza”, comentó una usuaria, quien quedó conmovida por la historia.

