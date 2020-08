“Me considero una persona capaz, trabajadora y con ganas de evolucionar, crecer y desarrollarme”, esta es parte de la descripción que hace un joven peruano en un CV que no tendría nada de particular sino fuera porque ha sido escrito a mano. Se trata de Jerman Antonio León Valenzuela, de 19 años, quien no ceja en su empeño de conseguir un empleo en medio de la difícil situación que atraviesa el país a causa del coronavirus.

El curriculum vitae ha sido publicado por Teresa Farfán Herrera en su Facebook. “Dejaron en mi oficina un CV, que si no fuera por las circunstancias, no tendría nada de raro. Yo no lo atendí, pero su CV me dejó pensando. Era un joven de 19 años, según el documento, y no tiene computadora en casa. Hace poco perdió su trabajo como miles de personas, y, ya que no cuenta con los recursos, pero si tiene las ganas de buscar algo, decidió presentar su CV hecho a mano”, escribió.

La empresa en donde labora no está contratando en este momento. Sin embargo, Farfán Herrera publicó el CV de Jerman León en su cuenta de Facebook, a fin de que este pueda llegar a manos de “alguien que lo pueda apoyar con una entrevista”.

El joven chalaco refiere en su CV que ha trabajado de ayudante, en limpieza y en reparto. Sin embargo, perdió su trabajo este mes. Su objetivo, de acuerdo a su descripción, es “llegar a ser profesional”.

Esta no es la primera vez que una persona envía un CV hecho a mano. Hace algunos años en Argentina se viralizó la historia de un joven que buscaba un empleo y fue contratado por una empresa en la región de Córdoba.

