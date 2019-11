Pokémon es una de las franquicias más famosas del mundo, comenzando como un videojuego para luego extenderse con su serie animada y películas que hasta el día de hoy siguen produciéndose. Así lo demostró “Pokémon” 2019, el nuevo anime que contaría el nuevo origen de Ash y su camino para convertirse en un Maestro Pokémon.

No obstante, a pesar de tener más de 23 años, la franquicia ha dejado ciertos cabos sueltos en la historia de Pokémon que prefieren no responder, ya sea porque no tienen una explicación fija o porque esto significaría extender la curiosidad colectiva para saber más sobre este mundo fantástico.

¿De donde vienen los Pokémon? ¿Cómo fueron creados? ¿Los humanos comen Pokémon? ¿Existen otros animales a parte de ellos? Son solo algunas de las preguntas que no tienen una respuesta definitiva y que poco a poco la comunidad ha sacado sus propias conclusiones al respecto.

Entre ellas, una de las más comentadas en los foros de Internet es la historia de Cubone, un Pokémon de la primera generación que se presentó con un contexto muy triste: al parecer, Cubone era un Pokémon común y corriente hasta que su madre falleció en circunstancias trágicas. Desde entonces, este Pokémon porta el cráneo de su madre en su cabeza.

Cubone evita siempre que puede cualquier interacción social por el trauma que pasó cuando era pequeño y suele llorar mucho por la pérdida de su madre. En la Pokedex se especifica que su llanto se intensifica en las noches de luna llena, donde él ve a su madre reflejada en la superficie lunar.

Ahora, si este hubiera sido un caso único y los Cubone normales no tuvieran ese casco de hueso, todo habría quedado en una historia trágica de un pequeño Pokémon, pero el problema se complica cuando en el mundo Pokémon se descubre que todos los Cubone tienen la misma característica e incluso su evolución Marowak también.

Lo único que los diferencia es que los Marowak tienen el casco completo y no agrietado como los Cubone lo tienen por llorar mucho. Se supone que el pequeño Pokémon evoluciona luego de que haya superado por completo la muerte de su madre.

Cubone y Marowak en la historia de origen de este Pokémon (Foto: The Pokemon Company)

Pero esto genera más preguntas sobre el origen de este extraño Pokémon y aún más de cómo se crean y nacen estas criaturas en el mundo ideado por Game Freak y The Pokemon Company. Con el pasar de los años, diversas teorías de su origen han rondado Internet desde las más descabelladas hasta las más creíbles que muchos han tomado como verdad a costa de que los creadores no se hayan pronunciado al respecto.

Entre las teorías más populares, se encuentran los que creen que efectivamente los Cubone son las crías de un Pokémon que perdieron a su madre en una situación trágica para luego convertirse en una criatura completamente diferente. Por el tamaño y la forma del cráneo que llevan en la cabeza, los fans han teorizado de que se tratan de crías de Charizard o Kangashkhan.

El primero ha sido descartado por no compartir la característica llama en la cola de todas sus pre-evoluciones además de no tener la misma fisiología, mientras que el segundo ha ido ganando seguidores en el intento de explicar el verdadero origen de este curioso Pokémon.

Pikachu fue un Pichu que se crió con un Kangashkhan y su cría (Foto. TV Tokyo)

Como se sabe, los Kangashkhan son Pokémon enormes que suelen cargar a sus crías en bolsas de piel como canguros. La misma Pokedex los describe como criaturas muy maternales que cuidan a su bebé (y a otros bebé Pokémon abandonados) hasta convertirse en grandes Kangashkhan.

Ellos suelen estar en manadas e interactúan con otros Pokémon como los Chansey que les regalan huevos para que puedan alimentar a sus crías. ¿Podría ser que Cubone fue una vez una cría Kangashkhan que se separó del grupo, algo pasó con su madre y él solo pudo llevarse su cráneo para recordarla?

Otro argumento de esta teoría aparece en Pokémon Rojo, Verde y Azul con la extraña criatura llamada ▄█ 'M ▓▒ (mejor conocido solo como ‘M). Al igual que MissingNo., este es un Pokémon de tipo pájaro y normal que no tiene forma aunque, a diferencia de su contraparte, ‘M si corrompe el juego y lo deja inútil.

▄█ 'M ▓▒ (conocido como 'M) (Foto: Game Freak)

Los pocos entrenadores Pokémon que han capturado una de estas criaturas descubrieron que al nivel 1 y exponiéndolo a un Carameloraro, ‘M evoluciona a un Kangashkhan, el Pokémon hembra que no tiene una pre-evolución ni una evolución como tal. Por otro lado, al nivel 128 se transforma en un Clefairy.

Se comenta que este Pokémon iba a ser una criatura legítima que utiliza un método de evolución y crecimiento complejo con Kangashkhan. Al igual que Slowpoke y Tyrogue, ‘M tendría la posibilidad de convertirse en Cubone o Kangashkhan, pero al final los desarrolladores decidieron simplificar las cosas y dejar esto sin respuesta.

La supuesta transformación de un pequeño Kangashkhan para convertirse en Cubone o un Kangashkhan. Aquí se hace referencia a un Kangashkhan macho que no existe (Foto: Reddit)

Esta teoría es una de las más convincentes si no fuera por la anatomía muy diferente que tienen los Kangashkhan de los Cubone. Las crías Kangashkhan suelen tener un color morado hasta su crecimiento que cambian de color mientras que Cubone mantiene siempre un color marrón mostaza.

Además, los ojos de ambos personajes son muy diferentes y parece ser que los Cubone tienen una especie de pulgar que le permite lanzar su boomerang de hueso, algo que los Kangashkhan no tienen ya que solo portan enormes garras.

Por su parte, es extraño que Cubone sea un Pokémon que tenga un ratio del 50% de aparición tanto para los machos como para las hembras, algo que no sucede con Kangashkhan que son una especie netamente hecha de solo hembras.

Entonces, ¿cuál es el origen real de Cubone? La respuesta puede que nunca se revele ya que se tendría que hacer una re-ingeniería de todo lo que la franquicia ha construido hasta este momento, una cosa llevaría a la otra y sus creadores tendrían que explicar el origen de los más de 800 Pokémon que existen hasta la fecha.

Lo cierto es que la teoría de Cubone y Kangashkhan cae en un terreno desconocido, pero muchos especialistas han tomado esta como el verdadero origen de este extraño Pokémon en especial por la posibilidad de que en Cubone pueda llamar a este Pokémon para que lo ayude en algunas batallas. ¿Será una simple coincidencia?

Cubone puede llamar a un Pokémon para que lo ayude en la batalla y a veces llama a un Kangashkhan (Foto: Game Freak)

TE PUEDE INTERESAR