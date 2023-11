Sibongile Mani es una estudiante sudafricana que dependía de un plan social del gobierno que le otorgaba una beca mensual alimentaria de 85 libras esterlinas ($104); sin embargo, grande fue su sorpresa cuando, en 2017, revisó su cuenta bancaria y descubrió que por error le habían depositado 850 mil libras (un poco más de un millón de dólares).

Lejos de reportar el hecho, la mujer, en la actualidad de 32 años, decidió darse la gran vida: cambió todo su closet por ropa de diseñador, se compró varios iPhones para ella y sus amigos, y se animó a cambiar de look.

Además, Mani dejó de beber cerveza en el bar de la Universidad Walter Sisulu en Mthatha, Cabo Oriental, para empezar a comprar botellas de whisky en lugares elegantes a los que asistía todos los días; no obstante, su lujoso estilo de vida empezó a llamar la atención de todos.

Un día, dejó un recibo en un supermercado y en el papel se mostraba que tenía más de 800 mil libras esterlinas en su cuenta bancaria. Fue denunciada ante la policía y terminó arrestada acusada de fraude y robo, señaló el medio Daily Mail.

En 2022, fue sentenciada a 5 años de cárcel después de gastar casi 50 mil libras del dinero que no le pertenecía.

Juzgada y sentenciada

“En un momento Sibongile estaba en dificultades, sin dinero y luchando, y al siguiente tenía un estilo de vida lujoso. Se volvió muy glamorosa con vestidos caros, joyas y bolsos, y pensamos que debía haber ganado la lotería, pero supongo que en cierto modo lo hizo”, indicó uno de sus compañeros de universidad cuando el caso estalló.

Asanda Pakade, abogado de la estudiante, apeló la decisión argumentando que Mani no representaba un peligro para la sociedad, que no había buscado el dinero y que no era candidata para prisiones superpobladas.

Asimismo, señaló que el Plan Nacional de Ayuda Financiera para Estudiantes le había enviado por error 14 millones de rands y que ninguna autoridad se dio cuenta del hecho hasta que los estudiantes la denunciaron.

Posteriormente, dos jueces determinaron suspender la sentencia, siempre que Mani no volviera cometer robos o fraudes durante los cinco años de condena. Eso sí, tuvo que someterse a 14 semanas de trabajo comunitario, aunque no se le pidió devolver el dinero gastado.

Tras el fallo, el letrado declaró: “ella está muy aliviada y muy feliz de no tener que ir a prisión y espera dejar todo esto atrás y empezar de nuevo”.

¿Cómo actuar si nos hacen una transferencia bancaria por error?

Revisar el saldo y descubrir que hay dinero con el que antes no se contaba es una sorpresa agradable; sin embargo, vale la pena pensar dos veces antes de hacer uso del recurso. Nadie regala dinero, ni el saldo de la cuenta pudo incrementarse por sí solo de la noche a la mañana, por lo que seguramente alguien pudo haber hecho un depósito por error.

Según el banco BBVA, en estos casos lo mejor es contactar al banco para comunicar lo sucedido y verificar la procedencia de la transferencia. No se debe disponer del dinero en estos casos pues los usuarios podrían hacerse responsables de acciones legales.

