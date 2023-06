Aprille Franks es una tiktoker de Las Vegas, Estados Unidos, que se volvió viral en las redes sociales al hacer una increíble revelación: de manera repentina, le transfirieron 50 mil dólares en su cuenta bancaria. Ella explicó que, de manera legal, pudo quedarse con el dinero.

La norteamericana, que trabaja como coach de estilo de vida y negocios, contó en un video que, al ver el mencionado monto de dinero, pensó que era un error. De inmediato, llamó a su familia y amigos para consultarles si habían hecho el depósito, pero todos le dijeron que no sabían nada del hecho.

Tras ello, Aprille se puso en contacto con el banco para dar a conocer la situación, pero la compañía se negó a admitir que el dinero había sido enviado a la cuenta equivocada. En consecuencia, se le informó que le transacción era “legítima”.

Preocupada, la tiktoker contrató a un abogado para decidir muy bien qué hacer después. “Fui a ver a un abogado, porque pensé: ¿Qué se supone que debo hacer con este dinero? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuál es la ley?”, explicó.

El letrado le dijo que lo mejor era no tocar ese dinero por al menos 30 días y que volviera a hacer un reporte de lo sucedido ante el banco. “El abogado me dijo exactamente que hiciera esto. Me dijo: ‘Denuncia de nuevo, documenta todo y no toques nada del dinero durante 30 días’”, recordó.

“Si nadie lo reclama, es tuyo”

Finalmente, la estadounidense realizó una declaración pública para que cualquiera pudiera reclamar el monto de dinero con las evidencias correspondientes; sin embargo, nadie lo hizo.

“Dijo que si no lo reclaman, es tuyo”, señaló la mujer sobre lo expuesto por el abogado. Al final, ella se quedó con el dinero y se compró una casa y un vehículo.

Meses después, el banco se contactó con Aprille y le pidió que rembolsara el dinero, pero ella explicó que no había nada que devolver ya que la empresa no había seguido su propia política y no inició una investigación en los días siguientes al depósito como correspondía.

“Cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal. Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien”, indicó.

“No infringí la ley y sí, tuve suerte. Bien por mí. Así ha sido mi vida. Bastante afortunada”, agregó.

¿Cómo actuar si nos hacen una transferencia por error?

Revisar el saldo y descubrir que hay dinero con el que antes no se contaba es una sorpresa agradable; sin embargo, vale la pena pensar dos veces antes de hacer uso del recurso. Nadie regala dinero, ni el saldo de la cuenta pudo incrementarse por sí solo de la noche a la mañana, por lo que seguramente alguien pudo haber hecho un depósito por error.

Según el banco BBVA, en estos casos lo mejor es contactar al banco para comunicar lo sucedido y verificar la procedencia de la transferencia. No se debe disponer del dinero en estos casos pues los usuarios podrían hacerse responsables de acciones legales.