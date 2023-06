Hay personas que, a pesar de estar mal de salud, deciden no faltar a clases porque consideran que su no asistencia es una falta muy grave. Te mencionamos esto porque un joven de México llamó la atención en las redes sociales al ir a exponer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estando conectado a una bolsa de suero. Sí, no es broma.

El chico realmente sorprendió a todos. De momento, no se sabe su nombre, pero sí se conoce que está cursando la carrera de Agropecuaria, de acuerdo a Upsocl. Justamente, esta fuente indicó que el muchacho requiere de asistencia médica frecuentemente.

Si bien debió quedarse en casa para recuperarse al 100 %, optó por ir a la universidad, pues no quería dejarlos mal parados a sus amigos, con quienes había formado un grupo por un trabajo de investigación que debían exponer.

Mira aquí el video viral

Amadeus Iyescas, un compañero de la clase, a través de su cuenta de TikTok (@amadeusiyescasp), se encargó de compartir el video viral del momento en que el protagonista de esta historia está parado frente a todos, listo para hablar sobre un tema que aparentemente conoce a la perfección.

“Eso sí es compromiso con la materia”

Para tener las fuerzas suficientes, tuvo que estar conectado a un suero, el cual fue sostenido durante toda la exposición por otro chico, que se cree que formaba parte de su grupo. “Cuando se enferma el único que sabe del tema”, sostuvo Amadeus en la grabación. “Eso sí es compromiso con la materia”, destacó en la descripción de su publicación.

Varios usuarios no dudaron en aplaudir el accionar del joven, pues consideran que es “un verdadero ejemplo para todos”. Otros, en tanto, aprovecharon la oportunidad para hacer bromas. “¿Y cuál es tu parte del trabajo? Sostener el suero”, “enfermo, pero no derrotado” y “te sostengo el suero, pero de la exposición nos salvas, jajaja”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar.

Conoce la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

De acuerdo a Wikipedia, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), “es una institución de educación de bachillerato, pregrado y posgrado, cuya sede (central) se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, México”.

La universidad cuenta con tres campus, según informa la página web mextudia.com. A continuación te indicaremos la dirección exacta y el teléfono de cada uno.

Campus Norte – Cuernavaca

Dirección: Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Teléfono: (777) 329-7000.

Campus Cuautla

Dirección: Nicolás Bravo s/n, CP 62723, Ciudad Xalostoc.

Teléfono: (735) 355 6161.

Campus Jojutla

Dirección: Av. 18 de marzo N° 617, CP 900.

Teléfono: (734) 342 3850.

