Hoje eu deveria ter corrido para o trabalho. Há meses ela fala do aniversário de 90 anos. Estava me arrumando e percebi o olhar tristonho dela. Decidi então ficar em casa para almoçar com eles. Corri ao supermercado e comprei essas flores para ele dar de presente. Com 96 anos o meu avó ja não sai mais de casa e requer alguns cuidados. Não imaginava essa emoção dela. Os dois são extremamente ligados e lúcidos. Estão juntos há 76 anos. Ainda seguem apaixonados, parceiros e unidos. Um exemplo raro. Lindo de ver e conviver. Um privilégio! Hoje o dia é dedicado à ela, o meu trabalho pode esperar. Momentos como esse são únicos. Que gratidão poder proporcionar esses instantes de felicidade e essas memórias. Feliz Aniversário, vovó! Eu te amo. ♥️