Cuando el amor es verdadero no hay obstáculos y permanece a pesar de los problemas. Así lo demostró una romántica historia compartida desde Twitter. En España, una paciente en fase terminal cumplió uno de sus últimos deseos y decidió casarse en la planta de oncología de un hospital. El hilo se convirtió viral y emocionó a miles de usuarios en redes sociales.

Víctor Albarrán, un médico residente de Oncología Médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, relató la conmovedora boda de una mujer enferma de cáncer. Según detalló, la joven internada tiene 31 años y se encuentra en la “en la fase final de una enfermedad cruel y caprichosa”

En ese sentido, Albarrán describió a la luchadora mujer como “esas personas con las que empatizas más de lo que deberías. De ésas que te sonríen y no sabes si te lo mereces, ni de dónde sacan fuerzas. De ésas que te dicen ‘estoy en sus manos’ y te dejan un dolorcito en el pecho por no poder hacer más”.

Paciente de 31 se años con cáncer termina se casa en una sala de un hospital. (Imagen: @pjriverag / Twitter)

Joven con cáncer terminal se casa en un hospital

En medio de la ceremonia, el reside del centro médico madrileño tuvo una pequeña conversación con la novia. “‘¿Está casado, doctor? Si no, le quiero dar el ramo’, me decía la novia. ‘¿Le puedo abrazar, doctor?’, me decía su madre”, recordó Víctor.

Asimismo, Víctor Albarrán narró que “mientras varios calmantes para aguantar 1 minutito más de pie les permitían hacerse la foto familia”, él sintió una mezcla de emociones “por ver la ilusión cumplida y tristeza por el dónde, el cuándo, el cómo”.

#Boda en la planta de Oncología autor Víctor Albarrán Fernández. @Vic_albarran. Médico residente de Oncología Médica. pic.twitter.com/xdRtVgO7f5 — Pedro Rivera (@pjriverag) April 10, 2022

Una lección de vida

De inmediato, el testimonio de Albarrán se hizo tendencia y conmovió al mundo cibernético. Incluso, el propio médico aprovechó para dejar una impactante reflexión. “Vive mucho y muy fuerte, disfruta de cada momento insignificante. Dice eso que tengas que decir. Perdona y pide perdón. Ríe todo lo que puedas. No te enfades por tonterías. Recordar a K radiante y sonriente bajo su sonda nasogástrica. Y amar mucho y muy fuerte, que eso siempre nos quedará… por feas que se pongan las cosas”, concluyó Víctor.