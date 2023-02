Jasmine Hopper dejó con la boca abierta a millones en TikTok cuando contó su impactante historia ¿Qué sucedió? Pues la mujer de los Estados Unidos nos cuenta que vivió momentos muy incómodos durante su propia boda cuando su suegra, con la clara intención de opacarla, asistió al matrimonio vestida de blanco, por lo que su testimonio se hizo viral casi de inmediato.

En su clip que supera las 6.2 millones de vistas, Jasmine asegura que su matrimonio fue un “fiasco” gracias a la mamá de su ahora esposo, pues ella les aseguró que su vestido no sería del mismo color de la otrora novia, de hecho, les aseguró que este era crema con lentejuelas doradas, pero todo fue un burdo engaño.

“Entonces, el día que fuimos a comprar un vestido de novia, mi suegra estaba allí con nosotros. Elegí uno estilo sirena con encaje de lentejuelas. Quería lucir hermosa el día de mi boda, quería usar algo con lo que pudiera sentirme sexy”, confesó.

Mira aquí el video viral

La mentira de su suegra

Todo iba viento en popa, se estaba peinando, maquillando ella misma, por lo que su prioridad era lucir preciosa y brillar más que nadie en su día más especial, pero estar enfocada en estos temas evitó que se percatara de la trampa de su suegra, quien ya se había hecho con un vestido muy similar al de nuestra protagonista.

“Nadie podía distraerme. Había una sola cosa, ni siquiera usar un vestido blanco que pudiera distraerme, entonces, cuando ella estaba usando ese vestido y, prácticamente, apareció con el mismo vestido que yo, realmente, no tuve otra reacción que no fuera ‘huh’. Tal vez ella no debería usar eso. Eso es raro... recuerdo que mi hermana dijo: ‘¿quieres que le derrame un poco de vino?’ no quiero causar ningún problema, este es mi día”, acotó.

El esposo no se dio cuenta

La boda se llevó a cabo, pero lo peor vendría al día siguiente y vio las fotos del matrimonio, entonces, comenzó a sentirse terriblemente mal, por lo que mirar cada foto la hizo sentir peor, por lo que le mostró las imágenes a su esposo, quien al darse cuenta también entró en cólera: “estábamos tan concentrados en que era el día de nuestra boda y queríamos pasar un buen rato y estamos enamorados el uno del otro, que lo que ella vestía no nos desconcertó”.

De hecho, lo que más odió fue ver las fotos de su suegra bailando con su ahora esposo, pues el vestido blanco de la mujer relucía: “ni siquiera puedo expresar con palabras lo avergonzada que estoy ahora que mi suegra usó el mismo vestido que yo el día de mi boda. Me duele el alma. Todo en lo que puedo pensar es en la perra tonta que tenía puesto mi vestido”, dijo airada en un video de actualización.

Pero, sin lugar a dudas, este acto tuvo serias consecuencias, pues el matrimonio le quitó el habla a la mujer durante casi 9 meses, tiempo en el que ella decidió acercarse a su hijo y a su nuera: “se sorprendió al escuchar que fue por su elección de vestimenta... ella no tenía idea de que estábamos molestos con ella por el vestido”, pero entonces ellos le recordaron que, inicialmente, les aseguró que el suyo iba a ser un vestido de lentejuelas doradas de color crema.

La suegra no aprendió de su error

“No estoy ciega y tampoco lo están todos los que conozco. Era un vestido blanco, era absolutamente un vestido blanco, uno de lentejuelas, encaje, estilo sirena, como el mío”, reiteró Jasmine, quien agregó que la suegra, al conocer los argumentos, envió un texto de disculpa, pero esto no hizo sino provocar que las cosas empeoraran.

Esto tuvo lugar durante la última Navidad, cuando la mujer envió tarjetas mostrando el problema de la boda y todo volvió vuelta atrás, por lo que muchos en los comentarios aseguraron que aquello siempre fue una “bandera roja” de su esposo, pero Jasmine aseguró que su pareja no tiene nada que ver en ello pues, de hecho, no tiene una buena relación con su madre.