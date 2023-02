Olivia Lutfallah se ha vuelto viral en TikTok por contar su historia diaria contra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y se ha ganado el respeto de millones al revelar cómo afronta el día a día teniendo a cuestas este mal que la aqueja desde hace tanto.

Olivia (@olivialutfallah) es oriunda de Toronto, Canadá, y estudia en el Western University, tomó la decisión de hablar sobre su condición cuando una buena amiga le sugiriera hacer videos al respecto mientras esta le hizo preguntar relacionadas, descubriendo que le era muy fácil hablar sobre ello sin ningún tipo de tabú o vergüenza.

“Aunque pueda parecer así, mi cerebro en realidad va a un millón de millas por minuto y me critica cada segundo que estoy sentada aquí... hay muchas cosas que pueden causarlo, estimulación excesiva o insuficiente, pero hoy fue el simple error de sentarme con el teléfono en la mano”, dijo en uno de sus videos.

Mira aquí el video viral

Olivia y el costo de “desensibilizarse”

Sus seguidores superan los 290 mil, mientras sus confesiones acumulan millones de vistas de quienes han mostrado gran empatía con la joven que fue diagnosticada con TDAH en grado 3, confesando que cuando se enteró sintió al mismo tiempo sensaciones de alienación como de validación.

Ella maneja mucho el concepto bautizado como “parálisis de TDAH”, el cual tiene lugar cuando una persona que padece esta enfermedad se siente abrumada, congelada, incapaz de lograr concentración, como tampoco predispuesta a completar diversas tareas. También nos cuenta que tienen serios inconvenientes para “desensibilizarse”.

La valentía de Olivia para hablar de su condición no solo le han valido elogios de su audiencia en aumento, también de otros creadores de contenidos que lo padecen: “este fui yo hoy. Me acabo de mudar y necesito desempacar, pero no puedo moverme”, “luché por hablar y nadie entiende y piensan que lo estoy haciendo para llamar la atención”, “cuando veo a otras personas pasando por lo que yo paso, me hace sentir muy cómodo”, “gracias por articular lo que ni siquiera puedo comenzar a explicar”.