LeighAnn Adam (@star1021fm) es una presentadora de radio estadounidense que recientemente se volvió viral después de compartir el descubrimiento “espeluznante” que hizo en un hotel de Nueva York. La mujer, conocida por su trabajo en Star 102.1 FM, publicó un video de TikTok revelando el gran susto que se llevó mientras se preparaba para dormir. Por cierto, puede que también te interese la indignante escena registrada días atrás en la casa de una joven mexicana que se volvió víctima de la peor de las traiciones.

“Antes de irme a la cama, como si ni siquiera me diera cuenta, durante horas, no me di cuenta hasta que me acosté en la cama, miré y vi la cosa más extraña”, empezó diciendo la locutora, bastante alarmada por la situación.

En el clip, LeighAnn mostró un cuadro en escala de grises parcialmente oculto por el televisor. En la imagen, se ve a dos pandas hiperrealistas, una persona con una máscara de panda y otro individuo vestido normalmente mientras parece llevar a cabo un trabajo artístico.

La presencia de un hombre con una “cabeza de panda espeluznante” llevó a la presentadora a cubrir el cuadro con una toalla por temor.

“Realmente no podemos verlo, pero tengo que taparlo porque ahora estoy asustada por esto. Sé que estoy siendo dramática, pero algo pasa con esa foto”, señaló.

La imagen generó una gran controversia entre los usuarios

Los comentarios de los usuarios respaldaron su reacción, con algunos sugiriendo que hubieran pedido una habitación diferente ante semejante descubrimiento.

Los internautas también identificaron la obra como una creación de la artista surrealista Jane Hammond, titulada como “El retoque”.

Algunos se refirieron a la naturaleza inquietante del cuadro, otros hablaron sobre posibles significados más oscuros, particularmente en relación con los “ojos de panda”.

Foto: @star1021fm

Otras personas señalaron que los “ojos de panda” podrían tener una conexión con teorías conspirativas sobre abuso infantil, aunque no hay evidencia científica que respalde esta afirmación más allá de los rumores en foros en línea.

Mientras tanto, otros sugirieron explicaciones más simples, como que la ubicación de la pintura se debía simplemente a un cambio en la ubicación del televisor.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias