En Internet circula una historia que ha conmovido a miles de usuarios, al punto de volverse viral, pues trata de un pequeño perro llamado Bandit que persiguió un auto, que pasaba por una carretera de Grecia, para ser rescatado. Aquí sabrás todos los detalles.

Resulta que un día, Valia Orfanidou estaba manejando su vehículo por una zona rural, cuando de pronto se percató que un cachorro de color negro y blanco saltó de un arbusto y la empezó a seguir. Ella vio a través del espejo retrovisor que estaba decidido a perseguirla, por lo que frenó el carro.

“Cuando me detuve, se escondió debajo de las ruedas del coche”, dijo la mujer en diálogo con The Dodo, de acuerdo a una nota publicada el 4 de diciembre del presente año. “Cada vez que me acercaba, él se escondía, y cuando retrocedía unos pasos, salía de su escondite y me ladraba como si estuviera tratando de decir algo”.

Ella explicó, según la citada fuente, que “Grecia tiene entre 3 y 5 millones de perros callejeros. Las calles aquí son como un refugio de admisión abierta: cualquiera que ya no quiera a su perro lo deja en la calle, no hay otra opción”. Es por esa razón que no quería abandonar al pequeño can y trató de convencerlo de que entrara a su auto.

Pasaron unos 10 minutos y finalmente logró colocarlo en el asiento trasero de su vehículo. Ahí el animal empezó a mover la cola con alegría. Valia Orfanidou, quien suele criar y rescatar canes en Grecia, llevó al perro a un veterinario y, afortunadamente, este le indicó que estaba saludable.

El animal, a quien bautizó como Bandit, ahora se encuentra en un hogar de acogida en Atenas, donde recibe los cuidados y el afecto que siempre necesitó. Ahí, él aguarda que aparezca una familia dispuesta a adoptarlo.

El video del rescate del pequeño perro está en YouTube, pues el canal llamado The Orphan Pet, que es de Valia, lo publicó el 8 de noviembre del presente año. La grabación ya fue vista por más de 980 mil personas. Un viral sumamente conmovedor.

