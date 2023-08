Durante cinco largos años, Boca Juniors, oriundo de Camerún, recorrió África para llegar hasta la frontera con España, país donde vivió de forma ilegal en un inicio, pero hoy ha consagrado su vida a la práctica del boxeo y espera brillar en los Juegos Olímpicos París 2024 donde sueña obtener la presea dorada.

Sobre el origen de su particular nombre, cuenta: “mi padre veía muchos partidos de Boca Juniors, por eso me llamó así. De niño jugaba fútbol en la calle, pero nunca pensé en más. No hacía deporte, pero todo cambió en el centro en el que estuve los primeros seis meses en Ceuta”, dijo al sitio Relevo.

“Empecé a correr para poder hacer maratones”, relató.

Recuerda que su vida hoy en España es muy distinta a sus primeros años en Camerún: “no fui a la escuela, pero aprendí el oficio de soldador y con 10 años tenía trabajo”, pero recibió algo que activó sus deseos de migrar a Europa.

“Un amigo me empezó a hablar de la vida en España y decidí irme con él. No sabía ni que era un país en el que vivía gente blanca”, comentó.

Empezando de nuevo

Por ello, y para alejarse de los problemas y las drogas en el país ibérico, se inclinó hacia el boxeo, se dio cuenta que era bueno por lo que incursionó en competencias hasta conquistar el título del Campeonato de España en 2023, válido para clasificar a París 2024.

Pero, pese a la obtención de este galardón, no puede exponer públicamente el cinturón ya que aún no cuenta con la nacionalidad española, por lo que el primer clasificado es José Moreno.

Aquel torneo tuvo lugar en Melilla, por lo que aprovechó la ocasión para volver a la malla que divide España con Marruecos y tener un par de flashbacks sobre su pasado: “lo hice para recordar de dónde vengo y los amigos que murieron por cumplir su sueño”.

Soñando con el oro en París 2024

Pero, su título también produjo una satisfacción personal y profesional que jamás vio venir desde su país natal: “me llamaron de la federación, querían que represente a Camerún en el Campeonato Africano”, por lo que hora volverá a la tierra que lo vio nacer 10 años después de partir.

Con un sueño en mente, está enfocado en sus nuevos objetivos: “el torneo africano se organiza en Camerún, lo que me permitió ver a todos los serán mis rivales. Mi objetivo, ahora mismo, es ir a los Juegos Olímpicos”, sentenció.

