Shiloh y Ever-Grace son dos hermanas bebés que se aman como ningunas otras en el mundo, pero, como sucede en toda familia, suelen tener sus discrepancias que no acaban, necesariamente, de la mejor manera, por lo que una cámara casera grabó el momento exacto cuando los pequeños, en cuestión de segundos, pasan del más tierno amor a los manotazos, por lo que el video de este divertido momento, rápidamente, se hizo viral en TikTok.

Guerra de gemelas

Lauren Bery (@twinmama_lboogie), oriunda de Richmond, Virginia (Estados Unidos), usa dicha red social con frecuencia para compartir videos sobre los adorables pequeños, además de dar consejos para criar a los más chicos del hogar. Sin embargo, el siguiente metraje no lo pudo dejar escapar y no aguantó las ganas para compartirlo a su comunidad.

Todo comenzó cuando algunos usuarios la criticaron por no permitir que duerman en una misma cuna, por lo que hizo un recopilatorio donde muestra los besos, los abrazos, pero también los tirones de cabello, los mordiscos entre los mellizos. Pero en un siguiente video, Lauren toma algunas citas de sus detractores y muestra con evidencia en mano por qué es mejor que estén separadas.

Mira aquí el video viral

“Qué puedo decir, algunos días mis gemelos eligen la violencia y estoy agradecida en esa noche que hay un poco de separación. Y, honestamente, cada uno parece dormir mejor en su propia cama, pero, bueno, si eligen subirse unos a otros, no intentaré detenerlos a menos que el tiro cuelgue”, dijo en la descripción del video.

“Se aman, pero luchan duro”

A Kennedy News, una vez que los videos se hicieran virales, declaró: “sí, se aman, pero luchan igual de duro”, pero también les habló a los padres que creen que sus hijos no son “tan afectivos entre ellos”: “quería mostrarle a la gente los dos lados de la crianza de gemelos. Muestro las cosas buenas, así que quería enseñar que mis gemelos no son perfectos y no siempre están en ese estado de amor dichoso todos los días”.

Lauren conoce a la perfección a sus hijas y asegura que Ever-Grace es la más sensible: “algún día querrá matarme por decir esto, pero ella es la más emocional. Es la primera en querer abrazar y besar, pero también la primera en comenzar cada pelea y Shiloh no reacciona por un momento. Te amará y comenzará una pelea en un abrir y cerrar de ojos”.

Mira aquí el video viral

Confiesa que ve por el monitor cada una de las peleas de sus hijas y decide en cual intervenir como en cual no: “si la pelea se ha intensificado hasta el punto de que en que hay mordida, entraré para separarlas, pero lo que descubrí con los gemelos es que no debes intervenir en cada altercado”, pero “son las mejores amigas del mundo”.

Sin embargo, pese a esto, confiesa que ambas se necesitan y se extrañan cuando están lejos: “he notado que, si están separadas por un día, digamos si una de ellas está enferma y tiene que ir al médico, se extrañarán. Hay algo en ellas estando en la misma habitación que creo que encuentran reconfortante. Pero, sí necesitan tener su propio espacio”, sentenció.