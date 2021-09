La reacción de un carterista se hizo video viral en redes sociales como YouTube, cuando esta denunció a la brigada ciudadana de Barcelona (España) por no dejarle entrar al metro de la ciudad condal, mientras aseguraba que no se encontraba robando, sino que tan solo quería tomar un viaje por este medio de transporte.

Y es que la siguiente historia podría sonar muy surrealista, pero es verdad. Cuando el ladrón se ve impedido de acceder al metro este decide comunicarse a los Mossos d’Esquadra para que le den una ayuda para ingresar y tomar uno de los trenes subterráneos.

Es por ello que el sujeto hace una llamada los Mossos y, no es exageración, se presentó como un carterista, pidiendo que interviniesen para que la brigada ciudadana le ceda el paso.

La llamada quedó grabada y pronto se haría de conocimiento público, por lo que puede que parezca una escena sacada de una película cómica, pero no lo es:

“¿Mossos d’Esquadra? Soy un ladrón (…) un carterista del metro de Barcelona que quería coger el metro para regresar a mi casa, sin robar a nadie, pero un grupo de gente de la Patrulla Ciudadana no me dejan bajar al andén (…) ¿Podría venir donde estoy y ayudarme?”, se escucha en la conversación telefónica.

Asimismo, durante la llamada se escucha al hombre afirmar con convicción: “Soy carterista, pero no estaba robando”. Sin embargo, la petición fue desestimada cuando, de forma súbita, se corta la llamada.

El ladrón buscó irse en un taxi, pero tampoco pudo hacerlo. (Foto: Captura/Ok Diario)

Luego que su intento de ayuda llamando a un número de emergencia no resultara, de no conseguir el acceso hacia el metro de Barcelona, el ladrón no tuvo otra opción que alejarse para tomar un taxi que lo traslade, supuestamente, hacia su casa. Sin embargo, la patrulla ciudadana alerta al conductor que se trata de un carterista y desiste de darle un aventón.

