Erika Hammond es una mujer estadounidense que se negó a permitir que el retraso de su vuelo le impidiera convertir el pasillo del avión en una pista nupcial. “A veces hay que aguantar los golpes”, comentó la novia, de 33 años, mientras se preparaba para su celebración previa a la boda a 10 mil metros del suelo. Las imágenes del improvisado festejo, en donde también participó la tripulación de cabina, ha superado el millón de reproducciones en TikTok.

La joven, ex luchadora de la WWE y fundadora de KNOCKOUT at Equinox, reveló que la situación, aunque memorable, fue muy estresante.

Ella y su ahora esposo, el empresario millonario Ankur Jain, enfrentaron un retraso en su vuelo desde Sudáfrica hacia El Cairo, donde planeaban iniciar sus nupcias con una velada en el lujoso Palacio del Príncipe Mohamed Ali.

Problemas con el combustible y los permisos significaron que el vuelo no aterrizaría hasta las 2:30 am del día siguiente; sin embargo, la pareja no dejó que esto arruinara sus planes.

Con la ayuda de sus amigos, convirtieron el avión en una pasarela de moda nupcial. Cambiaron sus atuendos de viaje por prendas elegantes y se maquillaron mientras disfrutaban de música y vino a bordo.

La presentadora de noticias Bianca Peters y la instructora de Peleton Aditi Shah se unieron al desfile, transformando el avión en una gran fiesta.

“Pudimos hacer limonada con limones”, señaló Hammond en conversación con el medio New York Post. “Terminamos pasando el mejor momento en el avión preparándonos juntos”.

Las reacciones de las redes sociales

Las redes sociales hicieron eco de la celebración, elogiando la originalidad y el espíritu de la pareja.

“Prepararse en el avión con todos sus invitados no solo es icónico sino algo que ninguno de ustedes olvidará jamás. ¡Ustedes arrasaron!”, escribió un internauta.

“¡Esto es como una película! Estoy obsesionado”, comentó otro.

“Peinarse y maquillarse en el avión con tus invitados es una sensación y, de hecho, parece parte del plan”, agregó un tercero.

Aunque la fiesta en el avión no estaba en sus planes, Hammond no cambiaría nada. Agradeció profundamente el apoyo de sus seres queridos y amigos, quienes hicieron que este día tan especial fuera inolvidable.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias