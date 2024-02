La historia de Alexandra, una joven de México que enfrentó una pesadilla el día de su boda, se volvió viral en las redes sociales y generó controversia entre los internautas. Desde hace algún tiempo, la chica tenía problemas con su suegra, ya que ella no aprobaba la relación con su hijo debido a una supuesta disputa por diferencias de clase social.

El día de la boda, llevada a cabo en Ciudad Obregón, Sonora, la familia del novio decidió no asistir al evento, pero habrían orquestado un plan para sabotearlo. Contrataron a personas para arrojar pintura roja sobre el vestido de la novia antes de que ella entrara a la iglesia. Este acto dejó a los invitados creyendo que Alexandra había sido agredida, aunque pronto se dieron cuenta de que era solo pintura.

Además del incidente con la pintura, la policía llegó al lugar supuestamente enviada por la familia del novio luego de que una persona lo acusara por posesión de drogas, una táctica que tampoco tuvo éxito.

Foto: @fulanodeobregon





Según relata una cuenta de Twitter identificada como La Verdad Siempre Sale a la Luz (@fulanodeobregon), los responsables de este ataque fueron la madre y los hermanos del novio, quienes habían menospreciado repetidamente a la joven.

A pesar del caos antes de la ceremonia, Alexandra logró cambiar su vestido y llevar a cabo la boda con éxito, aunque sin la presencia de la familia del novio.

Incluso, el mencionado usuario, los padres del novio intentaron sabotear la luna de miel llevándose sus documentos y sobornando a la agencia de viajes, pero los recién casados finalmente lograron disfrutar de su viaje.

A pesar de los intentos de su suegra y demás familia política por arruinar el día, la chica pudo superar los obstáculos y celebrar su matrimonio de manera satisfactoria, dejando atrás las adversidades y comenzando una nueva etapa junto a su pareja.

Foto: @fulanodeobregon

Invita a su exnovia a su boda y no puede contener las lágrimas al verla

En otro caso que también se volvió viral en las redes sociales, un novio en su boda no solo se atrevió a invitar a su expareja, sino que también se emocionó al verla en la ceremonia. Usuarios afirmaron que el sujeto “humilló” a su ahora esposa al derramar algunas lágrimas, como arrepintiéndose, con la sorpresiva visita.

Como se sabe, el matrimonio es sagrado y un paso importante en la vida de cualquier persona, pues uno elige a la persona con la quiere pasar el resto de sus días. Sin embargo, tal parece que este hombre, quien se llamaría Marvin, no lo tiene bien claro.

Según se observa en el video compartido @jonibley502, Marvin invitó su exnovia, identificada como Keyli, a su boda. No solo se atrevió a entregarle su pase personalmente, sino que no pudo evitar llorar al verla como un invitado más y no la que mujer que debería estar a su lado.

Para seguir leyendo esta historia, ingresa a este enlace.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)