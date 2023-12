La polémica sobre llevar niños a bodas sigue generando opiniones divididas, y un reciente hecho ocurrido en México ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. Sucede que una pareja decidió llevar a su bebé a un evento que expresamente prohibía la presencia de menores. Por ello, se les negó el ingreso al lugar tal como se puede ver en un video compartido por la cuenta de TikTok @vitolin_.

En el registro, se observa cómo la pareja intenta ingresar a la boda con su bebé en brazos, pero el personal de seguridad les prohíbe la entrada argumentando la estricta política de no permitir niños. Esto desata una acalorada discusión entre los padres y el guardia de seguridad, que deja en claro que la orden está señalada en la invitación entregada por los novios.

Los padres, por su parte, argumentan que no debería haber problema ya que el bebé aún no puede caminar y se comprometen a cuidarlo en todo momento. Además, afirman ser familiares de la novia, la anfitriona del evento, pensando que comprendería la situación de inmediato.

Sin embargo, la respuesta del trabajador sigue siendo un rotundo no, basándose en la regla establecida tiempo atrás. Ante la persistencia, se les advierte que tendrán que retirarse si no cumplen con la normativa.

Después de la discusión, la pareja opta por retirarse junto con su niño, dejando en incógnita lo que sucedió después del episodio.

En redes sociales, el video, además de volverse viral, generó diversas opiniones. Mientras algunos calificaron el trato hacia la pareja como indignante, otros apoyaron la decisión de mantener la regla de no permitir niños en bodas argumentando que este tipo de eventos no está diseñado para los más pequeños.

“Las bodas sin niños no son porque no les gusten los niños, sino porque no es un evento para niños”; “es que dice boda sin niños y la gente a fuerzas quieren que hagan excepciones”; “mi padre decía que una boda es un evento familiar, los niños son parte de la familia y ya mi sobrina si acepto niños en su boda”; “¿Por qué creen que una boda es para niños? No entiendo”, escribieron las personas.

Bodas sin niños, una tendencia en aumento

Las bodas sin niños son una elección común entre algunas parejas por varias razones. Muchos consideran que las bodas son eventos más formales y requieren un ambiente tranquilo y adulto. La presencia de menores, a menudo impredecible, podría interrumpir la ceremonia y la recepción. Además, algunas parejas las prefieren para permitir que los adultos disfruten de la celebración sin preocuparse por cuidar o entretener a los más pequeños.

Otra razón es que las bodas sin niños pueden facilitar la planificación y ejecución del evento. La logística, el espacio y las necesidades específicas de los niños pueden complicar la organización de la boda. Limitar la asistencia a adultos simplifica la coordinación y asegura un ambiente más controlado.

Si asistes a una boda sin niños y tienes hijos, considera organizar cuidado infantil alternativo para garantizar que disfrutes del evento sin preocupaciones. Busca un servicio de niñera o pide a familiares cercanos que se encarguen de cuidar a tus hijos durante la ceremonia y la recepción. Asegúrate de informar a los novios con antelación sobre tu decisión y coordina los detalles para que puedas disfrutar de la celebración mientras tus hijos están en un entorno seguro y divertido.

