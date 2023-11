El matrimonio es un evento significativo para muchas personas en el que se comparte un momento íntimo y muy agradable con amigos y seres queridos; sin embargo, numerosas parejas establecen requisitos particulares para aquellos que participan en esta celebración. Tal es el caso de un conocido tiktoker mexicano que generó opiniones divididas en las redes sociales tras dar a conocer las cosas que prohibirá en su boda.

En un video subido a TikTok, el usuario Un Tal Fredo (@untalfredo) explica punto por punto el porqué de su decisión, asegurando que se trata de una cuestión netamente personal y que no debe ofender a nadie.

Según el creador de contenido, quien se dedica a dar consejos personales y contar anécdotas de su trabajo como organizador de matrimonios, sus exigencias deben ser respetadas sí o sí por quienes deseen asistir a su boda.

Entre otras cosas, Un Tal Fredo no quiere que en su casamiento haya:

Celulares en la ceremonia

Fotos fuera del horario establecido

Gente sentada durante la fiesta

Vestidos con estampados

Sorpresas

Gente que quiera llamar la atención

Propuestas de matrimonio

Hostigar a los influencers que asistan

Personas que no lleven regalo

Tradiciones “nacas”

Niños

Parejas, acompañantes o ‘plus one’ que él no conozca

Por supuesto, el relato del mexicano se viralizó y generó miles de comentarios entre los usuarios. Varios de ellos expresaron estar de acuerdo con sus palabras, mientras que otros lo criticaron e incluso lo tildaron de clasista por referirse de forma despectiva a quienes no hagan caso a sus restricciones.

“Te vas a amargar en tu boda porque es imposible que el 100% de tus invitados cumplan con todo esto”; “Hice mi boda con tus 12 puntos y salió hermosa, los atacados no fueron, así que fue mejor para nosotros”; “Que pereza ir a tu boda sin celular”; “Qué flojera, algunas cosas están de más”; “Mejor no hagas boda”; “Si mi hijo no puede ir, yo tampoco”; “Ay, con tantas reglas ya me daría nervios ir. Me puse tensa solo de escuchar tantas prohibiciones. Mejor ya no voy”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Cómo organizar una boda

Según el portal diariodeunanovia.es, los primeros pasos para organizar una boda son los siguientes:

Elegir una fecha

Definir un presupuesto

Elegir el lugar para la celebración y la ceremonia

Considerar contratar un wedding planner

Elegir los proveedores principales: catering, fotógrafo, videógrafo

Preparar la documentación para los trámites

Elaborar una lista de invitados

Buscar el vestido de novia

Definir la paleta de colores y decoración para la boda

Búsqueda y captura de todos los proveedores

Te recomiendo ver este video

Se quedó dormido en un bar y cuando lo liberan estaba con una copa. (Twitter | @er_gabi2)