Una azafata ha generado opiniones divididas en las redes sociales al revelar el inesperado pedido que le hizo un pasajero en pleno vuelo. Mediante su cuenta de TikTok, la joven, de Boston, Estados Unidos, compartió detalles del incidente y sus palabras provocaron un acalorado debate entre los usuarios.

Vera (@balancedflyer) publicó un video en donde señala que todo empezó cuando un sujeto se acercó a la parte trasera del avión porque tenía una extraña petición que hacerle.

Según la asistente de vuelo, el hombre le explicó que su novia estaba furiosa con él, por lo que le preguntó si estaba dispuesta a hacerle un favor: quería que la azafate haga un anuncio público por el altavoz con el objetivo de que su pareja lo perdone.

La estadounidense no vio nada de malo en el inusual pedido, por lo que accedió sin mayor problema. “‘Sarah’, ‘Eric’ lo siente muchísimo y espera pasar un fin de semana increíble contigo”, dijo, en un mensaje que toda la tripulación escuchó.

Según Vera, la novia del sujeto se emocionó y pensó que el gesto era muy romántico. Por lo que vio, las cosas entre ellos se solucionaron, aunque no pidió saber más detalles sobre el origen de la discusión.

“Fue grandioso. Primero consulté con mi equipo y les gustó. Los clientes se rieron y la pareja pensó que era divertido”, recordó la joven.

Tras compartir el curioso episodio, Vera le hizo dos preguntas a sus seguidores: “Si fueras asistente de vuelo, ¿harías ese anuncio? Y, como una chica, ¿te impresionaría el gesto o te enfadaría más?”.

Por supuesto, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para comentar el incidente. “Incluso súper enojado con él, algo así me ablandaría y me haría sonreír, escribió una chica. “Parece que es una forma inofensiva y divertida de disculparse por una pequeña pelea, es difícil creer que haya personas que sean lo suficientemente rencorosas como para simplemente decir que no”, comentó otra.

No faltaron quienes se mostraron totalmente en contra: “¡Odiaría eso! No es necesario que todo el avión sepa lo que hago”; “Estaría más enojada. Es poco esfuerzo (otra persona se disculpa en su nombre, pero en realidad no está haciendo nada)”.

