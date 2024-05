Una cirujana especialista en oído, nariz y garganta de Ohio compartió sus consejos sobre la manera correcta de limpiar la cera. La Dra. Tonia L. Farmer, conocida en TikTok como Dra. Nose Best, explicó que los hisopos de algodón no son adecuados para esta tarea, ya que en lugar de limpiar, empujan la suciedad más profundamente en el canal auditivo, lo que puede causar una impactación. Los niños, en particular, son vulnerables a este tipo de lesiones. Por cierto, puede que te interese el testimonio de una experta que reveló cómo los salones de manicura te estafan y qué hacer para evitarlo.

La profesional señaló que nuestros oídos tienen un mecanismo de autolimpieza similar al de un horno autolimpiante. Por eso, sugiere simplemente usar un paño húmedo para limpiar la parte exterior del canal auditivo, permitiendo que la cera sea empujada hacia afuera de manera natural.

El cerumen, que está compuesto de secreciones de glándulas sebáceas y sudoríparas, células muertas de la piel, cabello y desechos, juega un papel crucial en la protección del oído. Ayuda a barrer la suciedad, el polvo y las bacterias, evitando irritaciones, infecciones y sequedad en el canal auditivo.

Para aquellos que tienen canales auditivos pequeños o una acumulación de cerumen seco, la Dra. Farmer recomienda el uso de agentes suavizantes de cera como el aceite mineral o el peróxido de hidrógeno, así como gotas eliminadoras de cera como Debrox. Además, menciona que una pera de bebé llena de agua puede ser efectiva para eliminar la cera acumulada.

A pesar de las recomendaciones sobre los métodos seguros para limpiar los oídos, la especialista advierte contra el uso de herramientas modernas de eliminación de cerumen que incluyen cámaras para ver dentro del canal auditivo.

Evita utilizar cualquier aparato en tu cavidad auditiva

Según ella, estos dispositivos pueden ser tan problemáticos como los hisopos, ya que también pueden empujar la cera más adentro y potencialmente dañar el tímpano. Si se utilizan, deben manejarse con extrema precaución.

“Si los tienes en casa y los estás usando, debes hacerlo con mucha precaución porque puedes incluso dañarte el tímpano”, dijo.

En algunos casos, puede ser necesario consultar con un profesional, como un médico de atención primaria o un otorrinolaringólogo, para una limpieza profesional de los oídos.

La Dra. Farmer menciona que muchos de sus pacientes acuden cada pocos meses para que les limpien los oídos. La acumulación de cera sin tratar puede llevar a problemas como dolor de oído, presión, infecciones, mareos o pérdida de audición.

Como consejo final, la profesional mencionó: “No coloques nada más pequeño que tu codo en tu canal auditivo”.

Cada cuánto tiempo limpiar los oídos

Para evitar la acumulación de cerumen, es importante mantener una rutina de limpieza regular pero segura. Dado que los oídos tienen un mecanismo de autolimpieza, no es necesario limpiar profundamente el canal auditivo.

Si se tiene una acumulación significativa de cera o si los canales auditivos son pequeños, es recomendable usar agentes suavizantes de cera, como el aceite mineral o el peróxido de hidrógeno, de forma ocasional.

En algunos casos, podría ser necesario acudir a un profesional de la salud para una limpieza más exhaustiva cada pocos meses.

