El deseo de tener una casa propia les causó un gran susto. Cassidy Casale y Eton Marritt son una feliz pareja de Ontario, Canadá. Ellos informaron en TikTok que compraron una vivienda antigua. Debido al estado en que estaba, optaron por remodelarla. Es ahí donde encontraron cosas aterradoras. La historia de los dos no deja de sorprender a los usuarios de distintas plataformas.

Tanto Cassidy como Eton utilizaron la cuenta @flipthishouz de la mencionada red social para dar a conocer todo lo que hallaron en la propiedad. Según algunos videos, se toparon con periódicos de 1962, fotos del año en que nacieron, una lata de sardinas de 1890, cupones expirados en 1964, etc.

El momento inesperado

Pero lo que les dejó atónitos fue descubrir que había una colección de huesos. Algunos más grandes que otros. De acuerdo a The Mirror, en el momento en que se arreglaba el cableado eléctrico debajo del piso de la casa, se supo de la presencia de estos.

La pareja, inmediatamente, buscó la manera de saber cómo pudieron haber acabado ahí. “Nuestra casa no tiene sótano, solo un espacio para arrastrarse que tiene aproximadamente dos pies de profundidad”, recalcó Cassidy, siempre según la citada fuente.

“Dejamos los huesos donde estaban solo como medida de seguridad para asegurarnos de no alterar nada. Hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo llegaron los huesos allí. La única forma de llegar al espacio de acceso es a través de la puerta de la escotilla interior, no hay aberturas desde el exterior ya que el exterior es completamente de piedra sólida”, agregó la mujer.

Eventualmente, la pareja descubrió qué tipo de huesos eran gracias a un arqueólogo de un zoológico. “Obviamente, algunos eran huesos de roedores, pero había uno que era extrañamente grande y cuestionable: este era el húmero de cisne”, indicó Cassidy.

“Algunas personas creen que la casa fue construida sobre el cisne, ya sea que estuviera vivo o muerto en ese momento”, manifestó después la mujer. Cabe recalcar que, de acuerdo a un último video publicado en la cuenta @flipthishouz, se sabe que la pareja está muy cerca de acabar la remodelación de su vivienda.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: