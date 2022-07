Anna es una enfermera, aparentemente de Estados Unidos, que desde hace unos días está dando que hablar en TikTok (@anna.the.nurse). ¿El motivo? Expuso, a través de un video, las “locas razones” por las que un padre se pierde el nacimiento de su hijo. Lee esta nota para que sepas cuáles son.

“Estas no están en ningún orden en particular porque, si me preguntas, son todas absurdas”, manifestó la profesional de la salud en el clip. Luego de ello comenzó a mencionar los motivos, generando impacto en muchos de sus seguidores.

“Número uno, fue a buscar comida”, indicó. “Tenía una paciente y pensé que iba a dar a luz rápido. Le dije que tenía un presentimiento, pero él insistió en que no le gustaba la comida del hospital y fue a buscar comida rápida… Se perdió el nacimiento de su hijo”, agregó.

Con respecto a la segunda razón, mencionó el caso de un padre que se perdió el nacimiento de su hijo porque puso su celular en silencio. “Su esposa tuvo la amabilidad de dejarlo quedarse en casa mientras ella trabajaba un poco, pero él quería dormir bien, así que puso su teléfono en silencio”, precisó.

Otro progenitor, en tanto, no estuvo presente cuando su esposa dio a luz debido a que se fue a un draft de fútbol de fantasía. “Dijo que sería muy rápido, así que se fue... Se perdió el nacimiento de su hijo”, contó Anna.

Luego habló sobre el caso de un padre que, por alimentar a su gato, se perdió uno de los momentos más importantes de su vida. “Era un gato al aire libre”, aseguró la enfermera, según The Sun. Tras ello, mencionó que otro progenitor no estuvo en el nacimiento de su hijo porque “salió de la habitación para hablar con una ex”, que curiosamente estaba en el estacionamiento del hospital. “No sé qué conversación estaban teniendo, pero tratamos de llamarlo, no respondía”, recalcó. Todas las razones que dio a conocer Anna llamaron fuertemente la atención de muchos usuarios.

