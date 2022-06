Luego de luchar por su vida en la cama de un hospital, Darren Harris (@darren_harris2022) quedó “gravemente desfigurado” y meses después vivió una desagradable situación: no pudo rendir su examen para licencia de conducir, porque su apariencia “no coincidía con su identificación”. El nuevo caso de racismo indignó en las redes sociales y ya se viralizó.

Un accidente que le cambió la vida

En noviembre de 2021, el residente de Middlesbrough, situada en el condado North Yorkshire (Inglaterra), se convirtió en una “bola de fuego” al ser electrocutado por 11 mil voltios mientras exploraba algunas zonas de la ciudad. Contra todo pronóstico, el joven de 29 años sobrevivió.

Sin embargo, Harris resultó con quemaduras en el 71 por ciento de su cuerpo. Tras recibir la descarga eléctrica, el hombre también perdió la nariz y las orejas. Desde esta experiencia cercana a la muerta, Darren sufrió problemas mentales y afrontó más de una batalla para aceptar su nueva apariencia.

“Discriminación repugnante”

En ese sentido, cuando el gerente del centro de pruebas de manejo, le pidió que se quitara la gorra y lo confrontó sobre su aspecto físico, Harris terminó devastado, informó The Mirror. “Salí absolutamente angustiado con un gran nudo en la garganta. Estaba llorando con todo mi corazón”, sostuvo.

De acuerdo con Darren, el funcionario le indicó “no es mi problema, no deberías haber cambiado tu apariencia, no cambiaste tu identificación”. Ante esta postura, el mortificado postulante respondió “que aún no estaba listo para cambiar mi identificación porque todavía estoy aceptando mi nueva apariencia, pero él estaba siendo muy incómodo conmigo”.

Harris precisó que no tuvo ningún problema para usar el sombrero durante sus dos exámenes anteriores. Por ello, él decidió no aceptar las objeciones del gerente. Según reveló el propio británico, luego de su accidente comenzó a utilizar gorras para ocultar su imagen.

“Duermo con el sombrero puesto, uso el sombrero todo el día, incluso en la casa. Le dije que no puede esperar que me siente allí frente a un montón de extraños con mi cabeza descubierta. Tuve un trauma importante y un montón de quemaduras en la cabeza. Él dijo ‘no es mi problema amigo, entonces no harás tu prueba’”, recordó Darren Harris.

Respuesta de las autoridades

En tanto, el portavoz de la Agencia de Estándares de Conductores y Vehículos anunció que “investigarán este incidente”. “Nuestro objetivo siempre es tratar a todos los candidatos con respeto. “Pedimos disculpas por la angustia causada y nos pondremos en contacto con la persona para ofrecerle una nueva prueba”, concluyó.

