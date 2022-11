El cáncer no distingue género, edad, raza ni creencias y, lo peor de todo, puede llegar a ser mortal si no se detecta y trata a tiempo. En el caso de Francisco Padilla, el joven sintió un fuerte dolor en la espalda y acudió al hospital para conocer la causa sin imaginarse que le detectarían cáncer. Este es su historia de lucha que tuvo un final feliz.

Según relata el protagonista de la historia, Francisco Gavier Padilla, llevaba una vida saludable, comía sano y hacía ejercicio para mantenerse en forma, sin embargo, un día le dieron una noticia que le cambiaría la vida.

Justo cuando empezaba a notar cambios fruto de los ejercicios, le diagnosticaron cáncer y se puso muy triste ante una noticia de esa magnitud. El oncólogo le comentó que tenía que hacer 26 quimioterapias.

Entró nervioso a su primera quimioterapia, pero se encontró con personas que valen oro, quienes le dieron ánimos y le decían que no se dejara vencer por el cáncer. Su novia jamás lo dejó solo.

Cadenas de oraciones

En un tercer video, Francisco reveló que lo tuvieron que internar en tres oportunidades porque se descompensó. “Me sentía muy cansado y sin ganas de hacer nada”, agregó.

Sus amigos hicieron actividades por Francisco, quien terminó sus quimioterapias. | FOTO: @iscovierpadilla14 / TikTok

Sus amigos hicieron cadenas de oraciones y realizaron una serie de actividades para costear los gastos del hospital. El joven estaba conmovido por las tantas muestras de cariño.

Una segunda oportunidad

En el mismo clip, el joven, de nacionalidad mexicana, contó que terminó las 26 quimioterapias y estaba muy feliz por dicho logro y, principalmente, agradecido con Dios por una segunda oportunidad.

“Hoy fue mi última quimioterapia y de verdad les agradezco todo lo que han hecho por mí y por no dejarme caer, con todo el apoyo y el cariño que me brindan mis amigos, familia y también personas que no conocía y que tienen un gran corazón”, fue el mensaje que escribió en Facebook.

Pedida de mano

Tras pasar nuevamente cita con el oncólogo, Francisco le pidió la mano a su pareja de la forma más romántica. ¿Aceptó? por supuesto que sí. El cuarto video viral que posteó fue para agradecer a su novia por nunca dejarlo solo y juntos luchar contra el cáncer.

Francisco pidiéndole la mano a su novia, Mónica. | FOTO: @iscovierpadilla14 / TikTok

“Siempre me apoyó, en cada momento. Hacían que mis días fueron alegres y me olvidara de lo que pasaba. ¡Vencí al cáncer!”, finalizó. Esta conmovedora historia tuvo un final feliz.

