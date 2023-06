Convertirse en millonario de la noche a la mañana parece un sueño y le sucedió a un vecino de Palmas (Brasil). Antonio Pereira do Nascimento recibió repentinamente 132 millones de reales en su cuenta bancaria (unos 27 millones de dólares). La fortuna fue un error bancario. En cuanto notó la diferencia, el conductor no se lo pensó dos veces: se puso en contacto con el banco para devolver el dinero.

Un evento tan raro llamó la atención de Antonio, pero la única certeza que tenía en ese momento era que realmente no podía ser suyo. “Nunca he visto dinero así en mi vida y nunca lo conseguiré en mi vida, solo si gano en el mega sena [lotería popular en Brasil] y no juego. Así que es difícil”, dijo Antonio a TV Anhanguera .

Millonario por un día

Padre de cuatro hijos y abuelo de 14 nietos, Antonio no tiene ingresos fijos y trabaja como conductor de turismo. Cuando vio el nuevo saldo millonario en su cuenta bancaria, se asustó, pero estaba seguro de que el dinero no le pertenecía y que era producto de algún error.

Cliente de un banco privado durante 25 años, se sorprendió cuando revisó el saldo de su cuenta y se dio cuenta de que los 227 reales que pretendía retirar para darle uso se habían convertido en 132 millones de reales. El error lo cometió el propio banco, que hizo la transferencia a otra institución.

Hombre recibió casi US$ 27 millones por error. (Foto: TV Anhanguera)

Al final, el dinero fue devuelto al banco y el saldo de la cuenta del conductor volvió a 227 reales, resultado de un arduo trabajo, pero su conciencia quedó intacta y en paz. “No pensé ni un segundo en hacer el mal, soy una persona muy honesta, solo quiero lo que es mío”, dijo.

Eso sí, antes de devolver el dinero, le tomó una foto a su saldo bancario. Ahora podrá contar con pruebas que alguna veces formó parte del selecto grupo de millonarios.