Los letreros decorativos de patio se convirtieron en una tendencia muy popular durante la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, especialmente de parte de la gente que quería celebrar hitos importantes de sus vidas respetando la distancia social; sin embargo, dos residentes del área de Memphis, Tennessee, hicieron noticia en más de una red social al usar este método para festejar sus recientes divorcios, reportó el noticiero del canal KING 5.

Pero antes de conocer a los protagonistas de esta singular historia, primero debemos saber quién es la persona detrás de este próspero negocio. Se trata de Amanda Higgs, quien empezó 901 Yard Party Signs a comienzos del año pasado y no ha dejado de trabajar desde entonces. “La temporada de graduaciones es una locura al igual que los cumpleaños y anuncios de nacimiento. Los ‘bebés COVID’ son lo más popular ahora”, precisó la empresaria.

El lema de su emprendimiento es que, si ella “puede deletrearlo en tu patio, lo pondrá en tu patio”, pero una petición nunca antes recibida lo puso a prueba ya que no es algo que uno suele mostrar al mundo desde la fachada de su vivienda: hablamos del pedido de “Divorced AF” (frase que al español se traduciría como “Al fin divorciado” aunque con palabras más altisonantes) que se hizo como sorpresa para un hombre recientemente divorciado.

“Sus amigos me llamaron y me dijeron: ‘Está atravesando por un largo proceso de divorcio y solo queremos hacerlo que se ría un poco, que se relaje porque los divorcios son difíciles. No son para nada divertidos’”, recordó Higgs sobre la orden que recibió que se hizo viral en poco tiempo después que una tiktoker compartiera un video mostrándolo y un influencer hiciera lo propio a través de una foto en su página de Facebook.

Incluso, un abogado local especializado en divorcios empezó a usar la mencionada decoración vista en el video viral para promocionar su trabajo. Curiosamente, todo esto ocurría mientras otra persona del área de Memphis tuvo la misma idea en paralelo y pidió uno a otra compañía que se especializa en esta clase de anuncios para celebrar a lo grande el final de su matrimonio.

“Creo que fue el 6 de abril cuando me contactaron y me lo pidieron”, señaló Devon Phillips a la mencionada televisora. “De nuevo, me dijo esto es algo inaudito, pero no le huimos a los retos. Nunca esperamos que tuviera tamaña recepción”, añadió la propietaria de HIJK’ed Yard Greetings, cuyo negocio –en sus propias palabras– se dedica a “celebrar la vida y sus hitos, sin importar la ocasión”.

“Si quieren que vayamos y ‘secuestremos’ su patio porque está celebrando el final de este capítulo de su vida nosotros somos los indicados, estamos aquí para ayudarlos porque es nuestro trabajo y así es como lo vemos”, acotó sobre su trabajo que se volvió viral después que una conocida vlogger habló en uno de sus videos de YouTube la foto que su cliente se había tomado y que él mismo compartió en sus redes sociales.