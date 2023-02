Este Día de San Valentín será difícil para David Armstrong tras la inesperada muerte del amor de su vida llamada Suki. “Lloro hasta dormirme todas las noches. Duermo con esta imagen”, confesó el consternado hombre. Todo comenzó cuando la residente de Sacramento (Estados Unidos) conoció a Alfredo y Martha Ochoa, dueños de una tienda de segunda mano.

Rápidamente los propietarios del establecimiento descubrieron la dramática de historia de Suki, quien no tenía una casa y se las ingeniaba para sobrevivir. Además de contratarla, la solidaria pareja decidió ofrecerle un espacio para dormir.

En diálogo con FOX 40 News, Alfredo Ochoa reveló que Suki estaba en sillas de ruedas y su familia se encargó de cuidarla. “La dejé quedarse aquí mucho tiempo porque para mí era parte de mi familia”, admitió el señor cuyo testimonio se convirtió viral en redes sociales.

Por su parte, Armstrong aseguró que él y su novia estuvieron cerca de la familia Ochoa durante mucho tiempo. Sin embargo, en diciembre 2022, ella no apareció en el local y las alarmas se encendieron.

Solidario gesto

Luego de tanta incertidumbre, Alfredo y Martha recibieron una mala notica: “A las 3 am me llamó la policía de Elk Grove y me dijo: ‘¿Eres Alfredo?’ Dije que sí. Dijeron: ‘Suki falleció. Fue atropellada por un auto”.

Las autoridades policiales informaron a los Ochoa que un presunto conductor ebrio asesinó a la novia de David Armstrong . Tras realizar algunos trámites, los esposos pagaron y organizaron el funeral. Incluso, en su negocio continúan teniendo un memorial para Suki.

