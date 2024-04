Amanda Hinds es una mujer estadounidense de 31 años que, tras una larga lucha, pudo lograr su sueño de convertirse en instructora fitness. Durante la pandemia, el gimnasio en el que estaba inscrita cerró y, desmotivada, dejó de hacer ejercicio; sin embargo, decidió cambiar su estilo de vida cuando, después de unas vacaciones, se dio cuenta de que había ganado varios kilogramos en el lapso de un año. Esta situación la llevó a tomar medidas drásticas para recuperar su salud y confianza.

“Un poco después del covid me fui de vacaciones y no podía ni caminar. Me dolían los pies solo de caminar y estar de pie. Mi condición atlética era realmente mala”, dijo la oriunda de Nueva Jersey en conversación con TODAY. “Fui al médico y vi que había ganado 100 libras (45 kg) en un año. No podía creerlo. Estaba muy frustrada y disgustada conmigo misma”.

Fue así como decidió retomar su deporte favorito: la bicicleta estacionaria. En junio de 2021 comenzó a documentar su viaje de pérdida de peso en TikTok, donde acumuló una gran cantidad de seguidores.

Con determinación, logró pasar de 300 (136 kg) a 245 libras (111 kg) para agosto de 2022, utilizando su bicicleta de la marca Peloton como herramienta principal para ejercitarse.

Su consejo para otros es simple pero poderoso: encontrar una actividad que disfrutes y mantenerte fiel a ella.

Durante su proceso de transformación, Amanda se enfocó en lograr otras metas. Luego de recuperar su confianza, audicionó para convertirse en instructora de CycleBar y anunció con orgullo en junio de 2023 que había alcanzado su meta.

Ahora, se siente honrada de representar a mujeres de color de talla grande como instructora y alienta a otros a superar sus propios límites.

“Solía pensar que al montar aquí, la gente que no se parece a mí, tal vez no encaje, tal vez no pueda hacer bien la clase... así que ver a la gente ver que estoy en el podio, ahora se sienten inspirados porque pueden venir a tomar una clase y se sienten motivados, menos asustados”, declaró.

Practica atletismo además del ciclismo

Además del ciclismo en interiores, Amanda también incorporó el atletismo a su rutina de ejercicios, logrando incluso completar una media maratón después de correr 4 millas seguidas.

“Si el año pasado me dijeras que iba a estar una hora haciendo jogging no te creería. Definitivamente estoy orgullosa de mí misma en lo que respecta a mi nivel de condición física”, agregó.

Cabe agregar que el ciclismo en interiores no es la única forma de bajar de peso. Semanas atrás, dimos a conocer el caso de un hombre que logró una impresionante pérdida de peso de 80 libras (36 kilogramos) gracias al salto de cuerda.

Asimismo, una joven de 25 años pudo perder 47 kg y cambió radicalmente su físico tras hacer un cambio en su dieta y llevando a cabo un ejercicio simple en su día a día.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias parecidas