Una doctora estadounidense compartió un método simple para evaluar los niveles de hidratación a través de un video de TikTok. En el clip, se muestra a un hombre pellizcando la piel de la parte posterior de sus nudillos mientras explica el proceso. Según este método, si la piel vuelve rápidamente a su lugar, indica que estás bien hidratado; sin embargo, si permanece pellizcada, significa que estás deshidratado. Este truco, conocido como prueba de turgencia cutánea, ha sido respaldado por la ciencia y puede ayudarte a conocer las característica de tu piel de forma rápida y sencilla.

La Dra. Dana Brems, cirujana con más de 2 millones de seguidores en TikTok, explica que la elasticidad de la piel disminuye con la deshidratación, lo que provoca un retorno más lento a su forma original.

“Cuando estás bien hidratada tu piel tiene mayor elasticidad y rápidamente vuelve a su forma original después de pellizcarla. Por otro lado, la deshidratación provoca una disminución de la elasticidad de la piel y un retorno más lento a la normalidad”, señala la especialista.

Esta prueba puede realizarse en diferentes áreas del cuerpo, como el dorso de la mano, el abdomen o la parte frontal del pecho, justo debajo de la clavícula.

Si la piel no vuelve rápidamente a su posición normal, es un indicio de que debes beber más agua para rehidratarte, no obstante, si te resulta difícil pellizcar la piel, podría ser un signo de edema, que es la retención excesiva de líquidos en el cuerpo, informa el portal Medline Plus.

Incluso una deshidratación leve, que ocurre cuando pierdes el 5% de tu peso corporal en líquidos, puede provocar síntomas como confusión, dolores de cabeza intensos, sed extrema, mareos o confusión, señala Mayo Clinic.

¿Cuántos vasos de agua hay que beber al día para mantenerse hidratado?

Aunque comúnmente se recomienda el “8×8″, que consiste en beber ocho vasos de agua de ocho onzas cada uno para mantenerse hidratado, este enfoque no es totalmente preciso para todas las personas.

Según los expertos, las mujeres deben consumir alrededor de 11,5 vasos de agua al día, mientras que los hombres necesitan aproximadamente 15,5 vasos.

Este número puede variar dependiendo de factores como la actividad física regular, la sudoración y el clima en el que vives.

