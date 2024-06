¿Cansado de los malos olores en tu auto? Pierde cuidado, pues un usuario de TikTok, identificado como @daddybrownn, ha compartido un truco bastante simple y efectivo para eliminar este hedor usando un ingrediente que probablemente ya tengas en casa. En un video que ha acumulado más 100 mil vistas, el tiktoker explica la ciencia detrás del método y cómo llevarlo a cabo paso a paso.

“Todos hemos tenido un coche maloliente en algún momento de nuestras vidas. Entonces, mira este video. Te vamos a enseñar cómo deshacerte del mal olor ahora mismo”, empezó diciendo el creador de contenido, oriundo de Estados Unidos.

El bicarbonato de sodio, explica @daddybrownn, tiene un pH alto (alrededor de 8 a 9), mientras que los olores desagradables del auto provienen de partículas ácidas con un pH muy bajo. Lo que hace el esta sustancia es neutralizar esas partículas y absorber los olores, dejando el interior del vehículo con un aroma fresco y limpio.

Según el usuario, lo único que debes hacer es esparcir bicarbonato de sodio por todo el auto, enfocándote en las áreas con mayor olor como el suelo, los asientos y las alfombrillas.

Luego, debes procurar cubrir todo el interior usando un cepillo, tu mano o un trapo. Deja actuar el bicarbonato de sodio durante al menos 30 minutos.

Finalmente, utiliza una aspiradora para aspirar los residuos. “El olor desaparecerá por completo”, indica el tiktoker.

Consejos adicionales

Para olores más fuertes, puedes repetir el proceso una o dos veces más.

Si el olor es a cigarrillo, el bicarbonato de sodio es especialmente efectivo para eliminarlo por completo, ya que absorbe los químicos que causan el olor a humo.

Para mejores resultados, @daddybrownn recomienda usar una aspiradora tipo Shop Vac, pero una aspiradora normal también debería funcionar bien.

Mantén tu auto limpio de manera regular para evitar que los olores desagradables regresen.

¿Qué opinan los usuarios?

Los espectadores del video de @daddybrownn han elogiado su truco por ser simple, efectivo y económico. Muchos han comentado que ya lo han probado y les ha funcionado a la perfección.

“Me has enseñado mucho y me has ahorrado mucho dinero. Gracias”, escribió un internauta. “¡Muchas gracias por todos tus consejos! ¡¡¡Muy útil!!!”, agregó otro.

