Hunter Nelson tiene 21 años y pese a ser una veinteañera, ha confesado en TikTok que tiene una hija de 15 años, declaración que ha generado mucha controversia cuando su historia se hizo viral, pues muchos pensaron que nuestra protagonista tuvo a la pequeña cuando tenía 6 años, pero ella puso los paños fríos para explicar lo que en verdad sucedió.

Nelson (@hunternelson) es parte de la Generación Z y en vez de estar de fiesta, conocer chicos interesantes, pasa el tiempo dedicado íntegramente a su hija adolescente: “conduciendo por la carretera me doy cuenta de que tengo 21 años con una de 15″, escribió en una publicación de más de 8.2 millones de vistas, donde parece darse cuenta de cómo este simple hecho ha cambiado su vida para siempre.

Pero, continúa su idea: “ningún otro padre o miembro del personal de su escuela secundaria me va a tomar en serio. Ya puedo sentir que la gente me pregunta en qué grado estoy cuando voy a sus eventos ¿Cómo voy a enseñarle a conducir cuando apenas puedo avanzar por la carretera? Me encanta pensar demasiado”.

Mira aquí el video viral

Hunter y Gracie

De inmediato, miles acudieron a la caja de comentarios más que intrigados: “¿tenías seis cuando tuviste un bebé?”, “este video hace que suene como si tuvieras un hijo a la edad de 6 años ¿es así como querías que pareciera?”, “Dios mío ¿tuviste un hijo a los 6 años?”.

Ante tanta especulación, Hunter decidió romper el hielo y contar la verdad de todo: “no tuve un bebé cuando tenía 6 años. Recientemente, solicité la tutela de mi hermana hace unos meses... sentí que la mejor manera de mantener a mi hermana segura, feliz y de satisfacer todas sus necesidades y deseos era venir a vivir conmigo”.

Y es que sucede que en 2015 falleció el padre de Gracie, hermana de Hunter, cuando vivía en Carolina del Norte, Estados Unidos, mientras que su madre perdería la vida un par de meses después, por lo que al quedarse huérfana pasaría al sistema de acogida, por lo que su media hermana solicitó la tutela: “es 100 por ciento legal”.

Lidiando con una adolescente

Pero, cuando asumió la custodia de la menor surgieron varios problemas, pues recibió amenazas de muerte de miembros de la familia materna de Gracie, quienes se oponían a que ella tuviera los derechos de paternidad, de hecho, contrataron a un abogado para frustrar sus intentos. Inclusive, la propia adolescente tuvo sus reparos: “no quería venir conmigo. Tuvo un ataque y pensé que se iba a suicidar en el baño... estaba muy molesta conmigo”.

Y es que, entre otras razones, Hunter tomó esta decisión pues aseguró que la menor vivía en un ambiente abusivo tras la muerte de su madre: “siento que estaba haciendo lo mejor para ella, incluso, si era muy difícil para las dos”.

Hoy por hoy, Gracie lanza consejos para jóvenes que estén pasando por una situación similar: “pon la seguridad, el orgullo y las necesidades del niño por encima de sus emociones. A veces no van a estar contentos con eso. Pero, solo tienes que hacerlo”, sentenció.