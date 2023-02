Durante su gestación decidió que su vida continuaría (casi) como antes, por lo que se grabó en TikTok haciendo exigentes rutinas de entrenamiento cuando su pancita andaba muy crecida, por eso, cuando dio a luz a su bebé quedó sorprendida al ver que la pequeña tenía “músculos” y no perdió tiempo para subir el video que se hizo viral dejando impresionados a millones quienes quieren saber cómo ocurrió esto.

Yoana Banda (@yoanabanda1), de los Estados Unidos, aseguró en la red social china que su pequeña aprovechó todo su entrenamiento y nació más que preparada para seguir ejercitándose: “ella salió y dijo: ‘¿dónde están las pesas?’... cuando continúas levantando pesas durante el embarazo y tu bebé sale del útero con músculos”, nos cuenta la tiktoker mientras nos enseña las pruebas que, incluso, llegó a levantar pesas cuando estaba en la dulce espera.

Sobre el final de la cinta que tienen más de 9.3 millones de vistas, la madre primeriza muestra a su hijita desde diferentes ángulos y momentos, donde podemos notar unos tríceps que parecen estar muy bien trabajados.

Mira aquí el video viral

La controversia quedó servida y los usuarios no tardaron nada para acudir a la caja de comentarios para intentar dar solución al misterio: “algunos de estos parecen peligrosos. Pero, mantenerse activos es, definitivamente, bueno”, “tengo miedo de que haga eso un día y se me salga”, “creí que así no funciona”, “esa bebé tendrá una genética de dioses”.